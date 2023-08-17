Касетні снаряди в дії: ЗСУ просуваються вперед і вибивають окупантів - CNN

За даними видання, українські морські піхотинці вдруге за два тижні просунулися на південно-східних рубежах фронту.

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ЗСУ просуваються вперед і вибивають окупантів / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Контрнаступ Збройних сил України поступово просувається вперед завдяки використанню касетних боєприпасів. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох неназваних експертів зі зброї.

За даними видання, українські морські піхотинці вдруге за два тижні просунулися на південно-східних рубежах фронту до ключового портового міста Маріуполя. Окрім того, під час деокупації селища Урожайне Донецької області українські військові, ймовірно, використали американські касетні боєприпаси.

Як доказ, видання вказує на появу кадрів з безпілотника, на яких видно, як десятки російських окупантів тікають на південь села Урожайне. За словами двох експертів з озброєнь, які вивчили ці відеозаписи, найімовірніше, росіяни були обстріляні касетними боєприпасами.

відео дня

Зазначається, що українські військові підтвердили застосування американської зброї, але відмовилися розголошувати конкретні деталі.

"CNN не змогла підтвердити, що пристрої, ідентифіковані експертами як ймовірні касетні боєприпаси на відео з Урожайного, є зброєю, поставленою США. Вважається, що Україна виготовила кілька подібних пристроїв, які можуть використовуватися на фронті", - пише видання.

Передача касетних боєприпасів Україні

Президент США Джо Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу. Разом з тим, глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

20 липня виданням The Washington Post писало, що Збройні Сили України почати застосовувати проти окупантів надані американськими партнерами касетні боєприпаси. Їх застосували, зокрема, на південному сході держави, щоб зруйнувати російські позиції, які сповільнили літній наступ України.

До того керівник Міноборони України Резніков розповів про потужну зброю для ЗСУ та зазначив, що "касетні боєприпаси змінять правила гри".

Нещодавноу влада вже надіслала в Міноборони США (Пентагон) звіт про те, як ЗСУ використовують касетні боєприпаси, які були надані американською армією. Звіт включав в себе і кількість випущених снарядів, і кількість знищених російських об'єктів.

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