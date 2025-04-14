Авіація ЗСУ розбомбила завод у Курській області, де ховалися окупанти - ЗМІ

Російські джерела вже повідомили про велику кількість загиблих.

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Для удару використали французький високоточний боєприпас / Колаж: Главред, фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ, скріншот з відео

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Опорний пункт РФ у Тьоткіно знищено

Всередині заводу розміщувалися безпілотники та окупанти

У РФ підтверджують загибель багатьох окупантів

Українська бойова авіація завдала прицільного удару по промисловому об'єкту у селищі Тьоткіне Курської області, що у країні-агресорці Росії. Про це пише Telegram-канал Соняшник, пов'язаний з ПС України.

Відомо, що ціллю удару став місцевий цукровий завод, де, за даними джерел, розміщувалися підрозділи російських військ та безпілотні літальні апарати, які ворог використовував у бойових діях проти ЗСУ.

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Для атаки українські військові використали високоточний авіаційний боєприпас французького виробництва AASM Hammer, адаптований до винищувачів МіГ-29 ВПС України.

Опубліковані кадри свідчать, що боєприпас пробив дах будівлі та вибухнув усередині, зруйнувавши значну частину промислового цеху.

Цікаво, що російські інформаційні ресурси вже підтвердили факт удару, вказавши на численні втрати серед військовослужбовців та наявність поранених.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вкінці березня Україна атакувала російський аеродром Енгельс. Це був не перший удар Сил оборони по цьому об'єкту країни-агресорки Росії, але саме він став "контрольним".

Енгельс-2 / Інфографіка: Главред

Згодом стало відомо, що російські окупанти втратили десятки ракет повітряного базування внаслідок удару Сил оборони по військовому аеродрому загарбників "Енгельс-2" у Саратовській області.

Раніше також генерал НАТО Крістофер Каволі заявив, що далекобійні удари України по території РФ із використанням західних ракет виявилися надзвичайно ефективними.

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