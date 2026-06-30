У центрі Монако пролунав вибух: український олігарх отримав серйозні травми

Дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв та його дружина перебувають у критичному стані. Інцидент кваліфікують як терористичний акт.

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Вадима Єрмолаєва підірвали у Монако / Колаж: Главред, фото: RegisBergonzi/Instagram.

Що сталося:

У Монако стався вибух, постраждали три людини

Серед поранених опинився бізнесмен Вадим Єрмолаєв

Слідство розглядає версію теракту

Увечері в понеділок, 29 червня, у Монако пролунав потужний вибух, внаслідок якого постраждали три людини. Один із них - український олігарх Вадим Єрмолаєв, щодо якого запроваджено санкції. Через інцидент у князівстві оголошено надзвичайний стан.

Як пише BFMTV, вибух пролунав близько 21:00 у холі багатоквартирного будинку на вулиці Реверен-Пер-Луї-Фолла після того, як невідомий чоловік залишив там рюкзак із вибуховою речовиною та втік.

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Станом на 02:00 за київським часом його досі не знайшли, але підозрюваний все ж потрапив у поле зору відеокамер.

Підозрюваний потрапив на камери відеоспостереження / скріншот

Вибух пролунав після того, як до холу увійшли кілька людей.

У результаті вибуху постраждали троє людей українського походження. Це чоловік і жінка віком від 50 до 60 років, а також 13-річний підліток.

"Однією з трьох жертв вибуху став Вадим Єрмолаєв, великий український олігарх 1968 року народження", - повідомило виданню BFMTV джерело, наближене до розслідування.

Другою жертвою вибуху в Монако стала дружина олігарха.

Обидва дорослі перебувають у критичному стані. Стан 13-річного хлопчика стабільний.

Окрім трьох постраждалих, до лікарні було доставлено чотирьох осіб. Вони не отримали поранень, а просто пережили шок.

Прокуратура вважає, що, за попередніми даними, це був терористичний акт.

Глава уряду Монако Крістоф Мірман також висловив таке припущення і зазначив, що вибуховий пристрій міг містити болти та дріб.

Мірман підкреслив, що подібний інцидент вперше трапився в Монако.

"Наразі поліція збирає докази. Наскільки мені відомо, це перший у історії випадок, коли подібне сталося в князівстві", - сказав він.

У князівстві оголошено "Червоний план" з управління кризовими ситуаціями, мобілізовано екстрені служби, поліцію та служби безпеки.

На місці інциденту перебувають глава уряду, генеральний прокурор, президент Національної ради Монако, а також близький представник принца Альбера II, пише Le Parisien.

Прес-конференція з приводу вибуху в Монако запланована на ранок.

Дивіться відео - У Монако пролунав вибух:

Хто такий Вадим Єрмолаєв

Вадим Єрмолаєв - бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф". Вважається, що він - один із найбільших забудовників Дніпра: завдяки йому в місті з’явилися такі об’єкти, як "Мост-Сіті", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" та інші.

За рік до початку повномасштабного вторгнення Росії український Forbes оцінював його статки у 221 мільйон доларів.

Єрмолаєв веде бізнес в Україні, однак формально не є українським бізнесменом.

Як пише Громадське, бізнесмен особисто заявляв, що відмовився від українського громадянства ще у 2017 році, і відтоді має лише громадянство Кіпру. Це рішення він пояснював тим, що хоче мати міжнародний захист.

У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення щодо Єрмолаєва персональних санкцій терміном на 10 років.

Служба безпеки України пояснила, що підставою для санкцій стала діяльність його алкогольного бізнесу в окупованому Криму, де компанії сплачували податки до російського бюджету. Йшлося, зокрема, про те, що після окупації півострова Єрмолаєв переоформив свій бізнес на підставних осіб і продовжував працювати на російських окупантів.

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Як повідомляв Главред, вранці 21 травня 2025 року в іспанському місті Посуело-де-Аларкон неподалік від Мадрида було вбито Андрія Портнова - колишнього заступника голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича.

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