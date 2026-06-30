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У центрі Монако пролунав вибух: український олігарх отримав серйозні травми

Анна Ярославська
30 червня 2026, 07:33
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Дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв та його дружина перебувають у критичному стані. Інцидент кваліфікують як терористичний акт.
Вадим Єрмолаєв
Вадима Єрмолаєва підірвали у Монако / Колаж: Главред, фото: RegisBergonzi/Instagram.

Що сталося:

  • У Монако стався вибух, постраждали три людини
  • Серед поранених опинився бізнесмен Вадим Єрмолаєв
  • Слідство розглядає версію теракту

Увечері в понеділок, 29 червня, у Монако пролунав потужний вибух, внаслідок якого постраждали три людини. Один із них - український олігарх Вадим Єрмолаєв, щодо якого запроваджено санкції. Через інцидент у князівстві оголошено надзвичайний стан.

Як пише BFMTV, вибух пролунав близько 21:00 у холі багатоквартирного будинку на вулиці Реверен-Пер-Луї-Фолла після того, як невідомий чоловік залишив там рюкзак із вибуховою речовиною та втік.

відео дня

Станом на 02:00 за київським часом його досі не знайшли, але підозрюваний все ж потрапив у поле зору відеокамер.

Підозрюваний потрапив у поле зору камер відеоспостереження
Підозрюваний потрапив на камери відеоспостереження / скріншот

Вибух пролунав після того, як до холу увійшли кілька людей.

У результаті вибуху постраждали троє людей українського походження. Це чоловік і жінка віком від 50 до 60 років, а також 13-річний підліток.

"Однією з трьох жертв вибуху став Вадим Єрмолаєв, великий український олігарх 1968 року народження", - повідомило виданню BFMTV джерело, наближене до розслідування.

Другою жертвою вибуху в Монако стала дружина олігарха.

Обидва дорослі перебувають у критичному стані. Стан 13-річного хлопчика стабільний.

Окрім трьох постраждалих, до лікарні було доставлено чотирьох осіб. Вони не отримали поранень, а просто пережили шок.

Прокуратура вважає, що, за попередніми даними, це був терористичний акт.

Глава уряду Монако Крістоф Мірман також висловив таке припущення і зазначив, що вибуховий пристрій міг містити болти та дріб.

Мірман підкреслив, що подібний інцидент вперше трапився в Монако.

"Наразі поліція збирає докази. Наскільки мені відомо, це перший у історії випадок, коли подібне сталося в князівстві", - сказав він.

У князівстві оголошено "Червоний план" з управління кризовими ситуаціями, мобілізовано екстрені служби, поліцію та служби безпеки.

На місці інциденту перебувають глава уряду, генеральний прокурор, президент Національної ради Монако, а також близький представник принца Альбера II, пише Le Parisien.

Прес-конференція з приводу вибуху в Монако запланована на ранок.

Дивіться відео - У Монако пролунав вибух:

Знімок екрана

Хто такий Вадим Єрмолаєв

Вадим Єрмолаєв - бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф". Вважається, що він - один із найбільших забудовників Дніпра: завдяки йому в місті з’явилися такі об’єкти, як "Мост-Сіті", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" та інші.

За рік до початку повномасштабного вторгнення Росії український Forbes оцінював його статки у 221 мільйон доларів.

Єрмолаєв веде бізнес в Україні, однак формально не є українським бізнесменом.

Як пише Громадське, бізнесмен особисто заявляв, що відмовився від українського громадянства ще у 2017 році, і відтоді має лише громадянство Кіпру. Це рішення він пояснював тим, що хоче мати міжнародний захист.

У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення щодо Єрмолаєва персональних санкцій терміном на 10 років.

Служба безпеки України пояснила, що підставою для санкцій стала діяльність його алкогольного бізнесу в окупованому Криму, де компанії сплачували податки до російського бюджету. Йшлося, зокрема, про те, що після окупації півострова Єрмолаєв переоформив свій бізнес на підставних осіб і продовжував працювати на російських окупантів.

Вбивство Андрія Портнова - новини за темою

Як повідомляв Главред, вранці 21 травня 2025 року в іспанському місті Посуело-де-Аларкон неподалік від Мадрида було вбито Андрія Портнова - колишнього заступника голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича.

У момент стрілянини Портнов повертався до машини й розмовляв по телефону. Нападник у спортивному костюмі вистрілив йому в шию, спину та голову. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть.

Пізніше ЗМІ оприлюднили нові подробиці вбивства Андрія Портнова. Коли Портнов уже перебував на парковці, менш ніж за три метри від автомобіля, невідомий у спортивному костюмі з частково прихованим обличчям кілька разів вистрілив у нього.

У лютому 2026 року стало відомо, що в Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова.

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Про джерело: BFMTV

BFMTV- французька телерадіомережа, що транслює новини,повністю належить RMC BFM. Її штаб-квартира розташована в Парижі, пише Вікіпедія.

Як найпопулярніший канал новин у країні з 10 мільйонами глядачів щодня, BFM TV "може похвалитися часткою ринку у Франції, яка є більшою, ніж будь-який еквівалентний канал новин у всьому світі".

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