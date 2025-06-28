У Криму знищено одразу три гелікоптери РФ і не тільки: подробиці атаки СБУ

СБУ завдала удару по об'єктах росавіації, ППО, складах боєприпасів і базах БпЛА.

https://glavred.net/war/v-krymu-unichtozheno-srazu-tri-vertoleta-rf-i-ne-tolko-podrobnosti-ataki-sbu-10677146.html Посилання скопійоване

СБУ завдала потужного удару по російському аеродрому в Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Що відомо:

СБУ атакувала військовий аеродром "Кіровське" в окупованому Криму

Ліквідовано російські гелікоптери Мі-8, Мі-26, Мі-28 та ЗРГК "Панцир-С1"

Після атаки почалась вторинна детонація

У ніч на 28 червня СБУ завдала потужного удару по російському військовому аеродрому "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму. Знищено три ворожі гелікоптери та зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1". Про це повідомила Служба безпеки України.

Атака була здійснена за допомогою ударних дронів. Українські БпЛА вдарили по місцях дислокації авіаційного компоненту окупаційних військ, об'єктах ППО, складах боєприпасів та зонах базування розвідувальних і ударних БпЛА.

відео дня

"Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", - зазначили у СБУ.

Після удару на території аеродрому почалася вторинна детонація боєприпасів.

За даними телеграм-каналу "Кримський вітер", між 2:50 та 3:02 в районі аеродрому пролунало щонайменше 5–6 вибухів. Перед тим місцеві мешканці чули звуки польоту дронів.

Крім цього, супутникові дані NASA (система FIRMS) зафіксували в районі аеродрому масштабні осередки займання.

"СБУ системно працює над зниженням спроможностей РФ завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога", - наголосили в Службі безпеки.

Дивіться відео пожежі на аеродромі "Кіровське":

Пожежа на аеродромі "Кіровське" / Фото: скріншот

Атаки по російських об'єктах - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 червня в окупованому Криму пролунали вибухи — атака була спрямована на аеродром "Кіровське". Місцеві чули проліт дронів, після чого спалахнули пожежі.

Також у День Конституції України, 28 червня, у Брянську атакували військові об'єкти — зокрема, об’єкти 120-го арсеналу Міноборони РФ. Місцеві жителі чули вибухи та стрілянину, повідомляли про проліт дронів.

Крім цього, раніше СБУ та Сили спецоперацій України за допомогою далекобійних дронів знищили два російські Су-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області та ще два пошкодили. У результаті атаки також спалахнула пожежа в техніко-експлуатаційній частині аеродрому.

Читайте також:

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред