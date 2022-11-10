Вихід РФ з Херсона і сигнали від КНР з Індією б'ють по Путіну, але він не здається - Bloomberg

У Путіна стає все менше варіантів дій проти України / kremlin.ru

Дві серйозні події – рішення про виведення військ Росії з окупованого Херсона і відмова від поїздки на саміт Великої двадцятки – продемонстрували великі проблеми для Володимира Путіна. У російського директора все менше варіантів дій щодо Україні, а Китай і Індія посилають сигнали про те, що не підтримують його ініціативи. Незважаючи на проблеми, глава Кремля не хоче здаватися в Україні.

У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що Путін за останній час зіткнувся з двома гучними невдачами. Рішення про вихід із захопленого Херсона - серйозна поразка на більш бою. А його неготовність їхати на саміт G20 демонструє зниження дипломатичного впливу Кремля.

Путіна не було на нараді глави Міноборони РФ Шойгу, оскільки Кремль не хоче, щоб директора Кремля асоціювали з поразками на війні проти України.

"Кремль не горить бажанням асоціювати президента з поразками, які суперечать його заяві про приєднання Херсона і трьох інших українських територій "назавжди", - наголошується в статті.

Крім того, Путін у разі свого візиту на саміт Великої двадцятки зіткнувся б з жорсткою критикою з боку американського президента Джо Байдена та інших світових лідерів.

Він міг би розраховувати на дипломатичне "прикриття" з боку глави Китаю Сі Цзіньпіна або ж прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Однак перший застеріг Путіна від будь-якого застосування ядерної зброї, а другий дав зрозуміти, що війна Росії проти України розпалює продовольчу та енергетичну нестабільність, від якої страждають країни, що розвиваються.

Журналісти підкреслили, що у Путіна все менше варіантів дій щодо України. Однак наразі немає жодних ознак, які б вказували на його готовність здатися.

Шойгу наказав відводити війська з правобережжя Херсонщини

Глава Міноборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу 9 листопада скомандував виводити війська з правобережжя Херсонської області та перекинути їх на лівобережжя регіону. Там окупанти мають намір зайняти оборонні позиції. Рішення було прийнято у зв'язку з нездатністю Москви забезпечувати своє угруповання на правому березі Дніпра.

Заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що ЗСУ на Херсонському напрямку зруйнували логістику ворога та систему управління підрозділами РФ. Ворог був змушений тікати. Поки складно сказати, чи відступають окупанти з Херсона.

Президент Володимир Зеленський сказав, що армія України звільняє свої території, в тому числі і Херсон з Херсонською областю. Реалізація планів військового командування проводиться в режимі тиші.

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