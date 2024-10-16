У Німеччині готові до переговорів із Путіним: Шольц назвав головну умову діалогу

Канцлер Німеччини підкреслив, що під час розмови буде дотримуватись чітких принципів.

https://glavred.net/world/v-germanii-gotovy-k-peregovoram-s-putinym-sholc-nazval-glavnoe-uslovie-dialoga-10605848.html Посилання скопійоване

Шольц готовий говорити з Путіним про мир в Україні / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про готовність до розмови з Путіним щодо справедливого миру в Україні. Про це Шольц сказав у Бундестазі, виступаючи щодо майбутнього саміту лідерів ЄС, передає Rheinische Post.

Говорячи про російсько-українську війну, канцлер Німеччини згадав про Саміт миру, який Україна прагне провести до кінця поточного року й хоче, щоб на ньому була присутня Росія.

"Тому також правильно, що коли нас запитують, чи будемо ми також говорити з російським президентом, ми відповідаємо: "Так, також так", – сказав Шольц. відео дня

Водночас канцлер Німеччини підкреслив, що дотримується чітких принципів – ніколи не ухвалювати рішень без врахування позиції України та без консультацій з найближчими партнерами.

Переговори України та Росії - останні новини

Нагадаємо, нещодавно Шольц раптово захотів особисто поговорити телефоном з Володимиром Путіним. Пауза в їхньому спілкуванні тривала майже два роки. Перший контакт між ними може відбутися напередодні саміту G20.

Водночас раніше канцлер ФРН Олаф Шольц зробив двозначну заяву про досягнення миру в Україні — мовляв, Україні, Росії та Євросоюзу треба розглянути "усі можливі шляхи" вирішення бойових дій.

Також Олаф Шольц наголошував, що момент для переговорів із Росією вже настав. Глава уряду ФРН впевнений, що наступний діалог про мир має пройти обов'язково в присутності делегації РФ.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред