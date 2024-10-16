У Німеччині готові до переговорів із Путіним: Шольц назвав головну умову діалогу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про готовність до розмови з Путіним щодо справедливого миру в Україні. Про це Шольц сказав у Бундестазі, виступаючи щодо майбутнього саміту лідерів ЄС, передає Rheinische Post.
Говорячи про російсько-українську війну, канцлер Німеччини згадав про Саміт миру, який Україна прагне провести до кінця поточного року й хоче, щоб на ньому була присутня Росія.
"Тому також правильно, що коли нас запитують, чи будемо ми також говорити з російським президентом, ми відповідаємо: "Так, також так", – сказав Шольц.відео дня
Водночас канцлер Німеччини підкреслив, що дотримується чітких принципів – ніколи не ухвалювати рішень без врахування позиції України та без консультацій з найближчими партнерами.
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
Переговори України та Росії - останні новини
Нагадаємо, нещодавно Шольц раптово захотів особисто поговорити телефоном з Володимиром Путіним. Пауза в їхньому спілкуванні тривала майже два роки. Перший контакт між ними може відбутися напередодні саміту G20.
Водночас раніше канцлер ФРН Олаф Шольц зробив двозначну заяву про досягнення миру в Україні — мовляв, Україні, Росії та Євросоюзу треба розглянути "усі можливі шляхи" вирішення бойових дій.
Також Олаф Шольц наголошував, що момент для переговорів із Росією вже настав. Глава уряду ФРН впевнений, що наступний діалог про мир має пройти обов'язково в присутності делегації РФ.
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