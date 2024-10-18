'Ми не проти': Зеленський назвав умову переговорів з Росією

Україна повинна йти на мирні переговори з Росією у сильнішій позиції, заявив президент України.

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Україна готова розпочати переговори з РФ за однієї умови / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube

Україна готова розпочати переговори з Росією, але лише "на рівних". Для цього союзники мають надати потужну зброю та запрошення до НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам в ефірі телемарафону.

"Якщо у нас є відповідна зброя, є від усіх позитивна підтримка плану перемоги – це вже крок вперед. Ти вже перебуваєш в іншій ситуації. Вже коли розмовляєш на тому чи іншому майданчику з росіянами, бо партнери їх бачать всюди. Ми не проти, але кажемо їм: Ви хочете, щоб ми з росіянами говорили? То посильте нас, щоб ми сиділи за столом рівноправно, а не щоб стілець десь там в стороні стояв. Дайте Invitation (офіційне запрошення в НАТО - Главред), дайте зброю тощо", - наголосив він.

За словами Зеленського, суть плану перемоги полягає в демонстрації того, що Україна отримує від Заходу сучасну зброю і готова її використовувати, якщо Росія не зупинить агресію. Президент зазначив, що у плані перемоги чітко визначено усе, що потрібно для того, щоб Україна була сильною.

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"(Якщо - Главред) сильна країна із захистом – тоді і перемовини інші, тоді тобі не можуть просто сказати: Дивись, якщо завтра цього немає, післязавтра вас не буде. Ні, ніхто вам так не скаже, тому що є відповідь, і вона вже зосереджена в Україні. Це – пакет стримування, відповідна зброя, відповідна кількість військових і партнери", - додав глава держави.

Пункти плану перемоги / Інфографіка: Главред

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

Переговори України та РФ - останні новини

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що стратегія Альянсу полягає у наданні військової допомоги Україні, що дозволить Києву вести переговори з Москвою з позиції сили. Рютте підкреслив, що НАТО не дозволить Путіну досягти своїх цілей в Україні.

Також Україна готова до переговорів щодо завершення війни, керуючись формулою миру та планом перемоги. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що Росію можна лише примусити до діалогу, оскільки вона є неадекватною країною.

Крім цього, очільник Офісу президента Андрій Єрмак не виключає участь представників Росії у другому Саміті миру.

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