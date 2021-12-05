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Вторгнення Росії в Україну призведе до краху ПП-2: в ЄС попередили Москву про потужний удар

5 грудня 2021, 13:14

Загроза військової операції Москви проти Києві - це перевірка для НАТО і всього Заходу, сказав Манфред Вебер.

Північний потік-2
Якщо Путін піде війною зброю, Північному потоку-2 кінець, - Вебер / Reuters

Новий уряд Німеччини має негайно зупинити реалізацію проекту Північний потік-2 у разі запуску сценарію військової операції Росії проти України. Берліну слід чітко позначити свою позицію. Ситуація є справжньою перевіркою для Північноатлантичного альянсу і всієї західної спільноти. Про це заявив лідер Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер.

Як повідомляє DW, якщо Кремль піде війною на Україну, то запуск Північного потоку-2 фактично виключено. Новий Кабмін ФРН повинен продемонструвати рішучу позицію щодо цього питання.читайте такожУгода США і ФРН щодо ПП-2 провалилася: Газпром має намір повністю обрубати транзит газу через Україну

"Якщо Путін пустить в хід зброю, то газопроводу "Північний потік-2" кінець. Введення до експлуатацію було б тоді виключено. Цю ціну майбутній уряд Німеччини має чітко позначити", - сказав він у інтерв'ю виданню Bild am Sonntag.

Також він додав, що ситуація, пов'язана з потенційною військовою атакою Росії на Україну, це перевірка для НАТО і всього колективного Заходу. В Альянсі повинні продемонструвати, що Москві дорого обійдеться сценарій масштабної ескалації конфлікту з українською державою.

"Важливо, щоб НАТО дало зрозуміти, що Росія заплатить високу ціну, якщо зробить щось проти України", - підкреслив Манфред Вебер.

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Нагадаємо, раніше колишній американський посол в Україні Джон Гербст заявляв, що якщо Росія все ж таки зважиться на військову операцію проти Києва, енергетичному проекту Газпрому Північний потік-2 загрожує крах.

Німеччина призупинила сертифікацію Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН - німецький регулятор - ухвалило рішення щодо припинення процедури сертифікації компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2.

У Берліні сказали, що структура власності ПП-2 не відповідає вимогам законодавства Німеччини.

Згідно з вимогами ФРН, для того, щоб процес надання документів на запуск Північного потоку-2 продовжився, Nord Stream AG слід зареєструвати на території Німеччини нову компанію, яка повинна стати власницею німецької ділянки магістралі.

Допоки, доки росіяни не виконають вимогу Берліна щодо ПП-2, сертифікацію проекту не відновлять.

У Нафтогазі сказали, що Росія перейшла до "юридичних трюків" - Газпром намагається зареєструвати у Німеччині компанію, яка повинна стати нібито оператором тільки німецької ділянки труби, і, таким чином, заявити про виконання вимог регулятора. Глава компанії Юрій Вітренко закликав США впровадити санкції проти нової юридичної особи.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова до виконання всіх вимог Німеччини щодо Північного потоку-2. Завданням Москви є якнайшвидший запуск трубопроводу.

viber
НАТО новини Німеччини Північний потік-2 новини України Європарламент
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