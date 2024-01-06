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Жданов пояснив, навіщо Путін влаштовує в РФ "цирк з виборами"

Анна Ярославська
6 січня 2024, 01:38
Вибори в Росії - це політика. Причому не стільки внутрішня, скільки зовнішня.
Олег Жданов, Володимир Путін
Олег Жданов вважає, що Путіну на виборах "навіть малювати нічого не треба" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

У березні 2024 року в Росії планують провести вибори президента. І хоча їх результат очевидний вже зараз, Володимиру Путіну вони потрібні для того, щоб отримати легітимність на міжнародній арені. Про це в інтерв'ю Главреду сказав військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Це політика, причому не стільки внутрішня, скільки зовнішня. Путіну не потрібно навіть "малювати" результати, оскільки у нього і так понад 70% підтримки населення", - сказав Жданов.

"Подивіться, наскільки путінський режим зламав свідомість росіян: вони ж переконані, що цар хороший, бояри - погані. Напередодні конференції був шквал звернень до Путіна а-ля "Батюшка-цар, допоможи, ми замерзаємо, і у нас високі ціни". Одним словом, Путіну нічого "малювати" не треба", - додав він.

відео дня

За словами військового експерта, "цирк з виборами потрібен лише для того, щоб у Путіна була легітимація".

"Більшою мірою ця легітимація йому потрібна на міжнародній арені: він хоче показати світовим лідерам, що його обрав народ, а тому світ зобов'язаний з ним рахуватися і розмовляти. Мовляв, ви ж граєте в демократію, а тому зобов'язані говорити з тим, кого обрали демократичним шляхом. Тож, це ціна престижу на міжнародній арені, це легітимність", - резюмував Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Вибори в Росії

8 грудня 2023 року президент Росії Володимир Путін заявив про участь у виборах у 2024 році.

Центрвиборчком РФ затвердив триденне голосування на виборах президента РФ, це відбудеться вперше. Вибори триватимуть 15, 16, 17 березня. Дострокове голосування проходитиме з 25 лютого по 14 березня.

У ЦВК РФ також заявили, що хочуть провести вибори на тимчасово окупованих територіях.

Раніше Росія вирішила залучити окуповані регіони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і до регіональних виборів, що відбулися у вересні 2023 року. Розвідка Британії зазначає, що як і тоді, вибори президента Росії там не будуть ні вільними, ні чесними.

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