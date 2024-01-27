"Махровий кандидат": в ОП назвали, хто стоїть за "опозиційним" суперником Путіна

У РФ не існує жодного виборчого процесу, а також так званих опозиційних кандидатів, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Надєждін – це не опозиційний кандидат. Це максимально "махровий", кирієнківський кандидат (перший заступник керівника адміністрації Володимира Путіна Сергій Кирієнко - ред.)", - наголосив він в інтерв'ю Каналу 24.
Представник ОП нагадав про те, що в політичній еліті Росії лунають заклики до того, що Україні не потрібно віддавати окуповані території, а можна там провести якийсь "референдум", що є нонсенсом.
За його словами, Надєждін завжди був орієнтований на двох максимально маргінальних осіб. Це Сергій Кирієнко і Сергій Миронов (голова партії "Справедлива Росія" - ред.).
"Тому говорити про те, що є якийсь виборчий процес – це нонсенс. Говорити про те, що є якісь демократичні кандидати – нонсенс. Не має сенсу говорити про Надєждіна, тому що все одно буде перепризначення "царя" в демократичний складовій, якої насправді не існує. Тож давайте на цю ілюзію ніяк не реагувати", - додав Подоляк.
Раніше повідомлялося про те, що "опозиційний" кандидат у РФ зашкварився ганебною заявою. Борис Надєждін говорить про те, що війна перейшла у фазу, коли неможлива рішуча перемога жодної зі сторін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Явлінський був у списку підписантів листа проти агресії РФ щодо України. Також у тексті йдеться про те, що війна не тільки не відповідає інтересам Росії, а й несе загрозу її існуванню.
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