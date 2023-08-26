"Все життя житиме на островах": експерт розповів, чи може Пригожин "ожити"

Пригожина швидше треба було вбити, ніж залишити живим, вважає Валерій Клочок.

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Експерт розповів, чи може Пригожин "ожити" / Колаж: Главред, фото: klochok.com.ua, скріншот із відео

Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин, найімовіоніше, мертвий, адже це підтвердили керівники ПВК "Вагнера". Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

"Це настільки велика і делікатна гра, що, як на мене, її витягнути до краю буде дуже складно. Керівники "Вагнера" підтвердили загибель Пригожина, тому, швидше за все, Пригожин більше мертвий, ніж живий. Тому навіть ті, хто моделює таку ситуацію, розуміють, що отримають спротив", - зазначив Клочок.

За його словами, Путін розуміє, що його хочуть скинути, і він готується. Тому Пригожина швидше треба було вбити, ніж залишити живим.

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"Багато хто говорив, що Пригожин – не жилець, бо такі довго не живуть. І якщо ти робиш заявку на лідера нації, то ти маєш мати політичну підтримку. Як на мене, Пригожин, особливо з його бекграундом, зарано стартував. Однак я скептично ставлюся до того, що з часом він може "ожити". Це так само, як про Гітлера колись говорили. Навіть якщо і так, то він все життя житиме на островах, ніхто і не дізнається про нього. А так, немає Пригожина – немає проблеми", - сказав політичний експерт.

Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому. З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії. З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу. З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання. З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

У Росії розбився літак з Пригожиним

В країні-агресорці Росії впав літак з Пригожиним – керівником бойовиків ПВК Вагнер. Інцидент стався в середу ввечері, 23 серпня. Всі, хто знаходився на борту, загинули. У РФ сказали, що в літаку були Пригожин і його соратники, серед яких – Дмитро Уткін Вагнер.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Путін "майже напевно" наказав убити Пригожина. На думку фахівців, тепер майбутнє бойовиків ПВК Вагнер під великим питанням.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель Пригожина. Гарант сказав, що Київ непричетний до цього, а хто причетний, "всі усвідомлюють".

Нещодавно у Путіна зробили заяву щодо загибелі Пригожина і причетності Кремля. Так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль непричетний до аварії літака з Пригожиним і його соратниками. Також, за його словами, наразі немає офіційної інформації про те, що Пригожин дійсно загинув.

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