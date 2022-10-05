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ЗСУ пробиваються до Луганщини і можуть завдати удару по трасі Сватове-Кремінна – розвідка Британії

5 жовтня 2022, 09:50

Агресор Росія буде стурбована наближенням передових частин ЗСУ до Луганщини, анексію якої "оформила" Москва.

ЗСУ, війська РФ
ЗСУ зайшли за річку Оскол і просуваються до Луганської області - британська розвідка / Скріншот Telegram-канал Залужного, УНІАН

Збройні сили України добиваються успіхів на війні з військами Росії. Вони зайняли позиції на схід біля річки Оскол і можуть завдати удару по дорозі Сватове-Кремінна, в результаті чого на окупантів чекають нові проблеми з логістикою. Москва буде стурбована просуванням української армії до Луганщини через спробу анексії регіону. Про це заявили в розвідці Міноборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що силам оборони України вдається добиватися прогресу в наступі, як на південному, так і на східному фронтах.

Зокрема, на північному сході у Харківській області ЗСУ зайняли значну частину території на схід від річки Оскол.

Українські сили подолали 20 км за річку в смугу російської "оборони" в бік логістичного вузла міста Сватове.

Внаслідок цього в зоні вогневого впливу армії України опинилася дорога Сватове-Кремінна. Удари по ній ще більше обмежать можливості логістики військ РФ на сході української держави.

"Досить імовірно, що Україна тепер може завдати удару по ключовій дорозі Сватове-Кремінна з більшості своїх артилерійських систем, що ще більше обмежить можливості Росії щодо поповнення своїх підрозділів на сході", - зазначено в повідомленні.

Також підкреслюється, що Москва в політичному плані буде стурбована наближенням провідних сил ЗСУ до кордонів Луганщини, оскільки раніше Росія заявила про анексію цього регіону.

Контрнаступ армії України на Донбасі

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Черевати раніше сказав, що деокупація Лиману Донецької області відкриває Україні шлях до подальшого звільнення Луганської області. Армія може вигнати російських окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість звільнити захоплені Росією влітку Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за 2-3 дні змогла добитися значного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські війська прорвали "оборону" окупантів РФ. Українцям вдалося вибити з міста "елітні" підрозділи російських загарбників.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що сили оборони України практично впритул підійшли до північно-західного адміністративного кордону Луганської області. Як і раніше наносяться удари по ворожих об'єктах. Загарбники атакують в Донецькій області, проте українські військові відбиваються.

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