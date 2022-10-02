"Великий успіх": у ФРН захопилися ЗСУ, які звільнили Лиман

Крістін Ламбрехт прокоментувала звільнення Лиману ЗСУ / скріншот Tagesschau.de / УНІАН

Звільнення Лиману Донецької області Збройними силами України прокоментувала міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

Вона назвала взяття Лиману величезним успіхом для України. Про це вона сказала в інтерв'ю ARD.

Разом з тим глава Міноборони ФРН впевнена в тому, що поворотний момент у війні ще не досягнутий.

"Це великий успіх, але це не поворотний момент. І саме тому так важливо навчати українських солдатів - в тому числі і для майбутнього. На жаль, нам доводиться рахуватися з тим, що ця війна триватиме тижні і місяці", - додала Ламбрехт.

Звільнення Лиману

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України підняли український прапор на в'їзді в Лиман Донецької області. Відео бійці опублікували 1 жовтня в мережі.

На відео наші захисники закріпили український прапор на міській стелі в Лимані.

"1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман. Все буде Україна", - каже боєць.

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