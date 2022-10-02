"Великий успіх": у ФРН захопилися ЗСУ, які звільнили Лиман

Крістін Ламбрехт назвала взяття Лиману ЗСУ величезним успіхом для України.
Звільнення Лиману Донецької області Збройними силами України прокоментувала міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.
Вона назвала взяття Лиману величезним успіхом для України. Про це вона сказала в інтерв'ю ARD.
Разом з тим глава Міноборони ФРН впевнена в тому, що поворотний момент у війні ще не досягнутий.
"Це великий успіх, але це не поворотний момент. І саме тому так важливо навчати українських солдатів - в тому числі і для майбутнього. На жаль, нам доводиться рахуватися з тим, що ця війна триватиме тижні і місяці", - додала Ламбрехт.
Звільнення Лиману
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України підняли український прапор на в'їзді в Лиман Донецької області. Відео бійці опублікували 1 жовтня в мережі.
На відео наші захисники закріпили український прапор на міській стелі в Лимані.
"1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман. Все буде Україна", - каже боєць.
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