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ЗСУ добиваються успіху на полі бою, після звільнення Лиману військам РФ буде складно - Пентагон

2 жовтня 2022, 08:28

На Лиманському напрямку знаходилися лінії постачання Росії, по яких окупанти перекидали свої війська на інші ділянки, сказав Ллойд Остін.

Лиман, ЗСУ
У Пентагоні натхнені взяттям військами України Лиману Донецької області / Фото УНІАН, otdyh-ua.net

У Вашингтоні натхнені взяттям ЗСУ під контроль Лиману Донецької області. Українські війська домоглися успіху, який створить нові проблеми для російських окупантів, які позбулися важливих ліній постачання своїх сил. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Як повідомляє Reuters, він сказав про те, що сили оборони України домоглися важливого успіху, і американці натхнені ситуацією.

"Безумовно, це важливо. Ми дуже натхнені тим, що спостерігаємо прямо зараз", - зазначив Остін.

За його словами, в напрямку Лиману знаходилися важливі логістичні шляхи військ РФ, які використовувалися для постачання ворожих сил. Тепер на окупантів чекають додаткові складнощі.

"А без цих маршрутів буде складніше. Тому це свого роду дилема для росіян в майбутньому. І ми думаємо, що українці виконали велику роботу, щоб потрапити туди і почати деокупацію міста", - додав глава Пентагону.

Як вважає він, українці в цілому добиваються прогресу на полі бою з росіянами.

"Вони продовжують створювати проблеми для росіян, які їм доведеться вирішувати. І знову ж таки, нас всіх має надихнути те, що ми бачимо", - підкреслив Ллойд Остін.

ЗСУ взяли під контроль Лиман

У силах оборони України 1 жовтня підтвердили інформацію, згідно з якою війська Росії в Лимані Донецької області знаходяться в оточенні. Армія звільнила 5 населених пунктів поруч з містом. На в'їзді до Лиману встановлено прапор української держави.

ЗСУ контролюють всі шляхи виходу з міста. Волонтери оприлюднили відео з автоколоною, що розтягнулася на сотні метрів. Російські війська на автомобілях намагаються втекти з Лиману.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий підкреслив, що армія України вже в Лимані. У місті йдуть бої. Міністерство оборони Росії підтвердило втечу своїх військ.

Дивіться відео ТСН - Зеленський заявив, що в Лимані вже прапор України, але ще йдуть бої

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