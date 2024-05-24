ЗСУ пошкодили дві 'пташки' РФ на аеродромі 'Кущевська': з'явилися свіжі знімки

Під час атаки на російський аеродром "Кущевська" українські дрони пошкодили два винищувачі РФ.

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Дрони пошкодили винищувачі на аеродромі в РФ 19 травня / Колаж: Главред, фото: Схеми

Українські безпілотники могли пошкодити два російських літаки - Су-27 та Су-34 під час атаки на аеродром "Кущевська" 19 травня. Свіжі супутникові знімки від Planet Labs з наслідками атаки опублікували "Схеми" у п'ятницю, 24 травня.

За словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, який проаналізував знімки, щонайменше два російські винищувачі зазнали пошкоджень в результаті цієї атаки. На знімках видно, що Су-34 стоїть з пошкодженими або знятими крилами. Водночас пошкоджень зазнав Су-27 в іншій частині аеродрому.

"Також міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював своє положення з 11 травня і знаходиться поряд з ушкодженим Су-27", - сказав Храпчинський. відео дня

Результати атаки 19 травня / Фото: Схеми

Експерт зазначив, що аеродром "Кущевськ" раніше служив навчальною базою Краснодарського військового авіаційного училища. Проте зараз окупанти використовують його для атак по Україні.

Крім цього, на супутникових знімках можна помітити, що після ударів більшу частину винищувачів прибрали з цього аеродрому.

Результати атаки 19 травня / Фото: Схеми

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удар по російському аеродрому 19 травня - подробиці

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня ЗСУ разом з спецслужбами атакували військовий аеродром "Кущевська" і Слов'янський НПЗ в Краснодарському краї Росії.

На аеродромі "Кущевська" знаходилися десятки різних літаків, включаючи Су-34, Су-25, Су-27 та МіГ-29, які регулярно атакували позиції на фронті. СБУ разом із ЗСУ здійснили удари дронами, а також атакували нафтопереробний завод у місті Слов'янськ-на-Кубані.

Як повідомляв раніше Главред, Краснодарський край опинився під потужною атакою дронів. Відомо, що загорілися два НПЗ і військовий аеродром. У Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах нібито знищили понад 10 безпілотників.

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