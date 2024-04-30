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Вплине на хід боїв: розвідка оцінила наслідки удару по аеродрому РФ на Кубані

Юрій Берендій
30 квітня 2024, 15:40
За даними британської розвідки, РФ намагається досягти активного просування на фронті використовуючи всі можливі засоби вогневого ураження, зокрема авіацію.
Вплине на хід боїв: розвідка оцінила наслідки удару по аеродрому РФ на Кубані
В британській розвідці назвали наслідки ударів по аеродрому на Кубані / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Російське військово-політичне командування може прийняти рішення про розосередження винищувальної авіації після успішних ударів СБУ по військовому аеродрому "Кущевська" у Краснодарському краї РФ. Про це у соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

27 квітня Служба безпеки України використала безпілотники для ударів по авіабазі "Кущевська", а також Ільському та Слов'янському НПЗ у Краснодарському краї. Російське Міноборони стверджує, що збило 66 безпілотників, що свідчить про масштаб атаки.

За інформацією британської розвідки, на авіабазі "Кущевська" розташована група російських літаків, включаючи Су-34 та Су-35. Ці літаки активно використовуються для завдання ударів по українських позиціях по лінії фронту, часто застосовуючи плануючі авіабомби. На відеозаписах з відкритих джерел видно, як кілька комплектів плануючих бомб були знищені на складі на авіабазі.

відео дня

Зазначається, що російські літаки з авіабази "Кущевська" та інших баз зазвичай здійснюють від 100 до 150 вильотів на день, багато з яких направлені на запуск боєприпасів по всій лінії фронту.

У британській розвідці додають, що Росія намагається досягти прориву виключно за допомогою вогневої потужності.

"Здатність України завдати шкоди російській тактичній авіації, особливо використанню плануючих бомб, є ключем до більш широкої оборони лінії фронту. Цей успішний удар, ймовірно, призведе до подальшого розосередження російських літаків, а також перерозподілу засобів ППО для усунення прогалин", - зазначили в міноборони Британії.

Міністерство оборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія.

Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Вибухи в Росії - удари по російських НПЗ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 30 квітня ра території тимчасово окупованого Росією Криму лунали вибухи.

27 квітня дрони Служби безпеки України атакували військовий аеродром та два нафтопереробні заводи (НПЗ) у Краснодарському краї Росії. Зазначається, що на аеродромі було розташовано десятки військових літаків, радіолокаційна станція та засоби радіоелектронної боротьби російських окупантів.

У ніч на 24 квітня у Смоленській області Росії дрони СБУ атакували дві нафтобази. Зазначається, що на атакованих об'єктах зберігалось 26 тисяч кубометрів російської палива. Після сильних вибухів там почалася масштабна пожежа.

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війна в Україні британська розвідка
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