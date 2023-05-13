ЗСУ поставлять печатку "Путін – дурень": Яковенко пояснив, що саме поверне війська РФ проти Путіна

Проти глави Кремля обернеться так зване "внутрішнє військо", яке значно більше за те, що воює на фронті, каже журналіст.

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Яковенко пояснив, що саме поверне війська РФ проти Путіна/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрін

Деокупація Криму стане поворотним моментом, який прискорить падіння підтримки російського диктатора Володимира Путіна у країні-агресорці Росії. Проти глави Кремля може повернутися навіть так зване "внутрішнє військо" – ФСО, ФСБ і Росгвардія.

У силовиків в РФ може з’явитися відчуття, що Путін – дурень, який розвалив Росію. Таку думку висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, пише "24 канал".

На думку Яковенка, зараз в РФ ведуться розмови, що робити далі. Проте Генштаб РФ не робитиме якихось кроків для того, щоб серйозно змінити політичну ситуацію в Росії, вважає журналіст. Навіть якщо РФ програє війну, можливі тільки якісь коливання у війську.

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Проте найголовніше те, що може звестися нанівець підтримка так званого "внутрішнього війська", яке значно більше за те, що воює на фронті, каже Яковенко.

"Це ФСО, ФСБ, Росгвардія. В них може бути відчуття, що цар – несправжній. Цар – дурень, який розвалив Росію. Але тут складно гадати, бо що відбувається в головах силовиків – не має шансу бути вивченим. Там відбувається миттєва інверсія", – зазначив журналіст.

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

У той же час він наголосив, що прискорити цей процес може деокупація Криму. Цією подією українські військові фактично поставлять клеймо на лобі Путіна про те, що він дурень. Адже до повномасштабного вторгнення країна-агресорка Росія тримала під окупацією Крим і частини Донецької та Луганської областей, а українська влада казала, що не збирається звільняти їх військовим шляхом. А тепер Україна хоче звільнити усі території військовим шляхом.

Деокупація Криму стане ще одним підтвердженням недолугості Путіна, каже Яковенко.

"Це буде очевидна ознака, що Путін – дурень. Звісно, це і так всім було зрозуміло, але треба був видимий доказ, клеймо, яке буде проступати в нього на лобі. Тобто це буде така печатка, яку видасть українська армія Путіну про те, що він дурень. Не помітити цього буде неможливо", – підсумував Яковенко.

Чи можуть скинути Путіна в РФ

Журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов раніше зазначав, що між вежами Кремля триває війна, і російського диктатора Володимира Путіна можуть "попросити на вихід" з президентського кабінету. Його можуть не усувати фізично, а просто пред’явити ультиматум, щоб він пішов сам і не створював більше проблем. При цьому Кисельов зазначав, що Путін уже не має підтримки серед росіян, тому, якщо з диктатором РФ щось трапиться, усі лише перехрестяться з полегшенням.

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що у РФ Путіну приготували долю "цапа-відбувайла", але живим він Заходу не дістанеться. За словами експерта, у РФ розуміють, що рано чи пізно їм доведеться визнати військову і політичну поразку у війні в Україні. А щоб вибачитися, Росії потрібна буде "жертва", і стане нею, ймовірно, кремлівський диктатор Володимир Путін.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи удар дронів по Кремль, зазначав, що Кремль міг бути атакований безпілотниками через внутрішньоросійське протистояння. Версій, чому була здійснена така атака, може бути декілька – від активності місцевих сил спротиву до розбірок між вежами Кремля.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував крах РФ. Він наголосив, що Росія уже перебуває в умовах катастрофи, проте найгірше її чекає ще попереду. Данілов описав, яке майбутнє чекає країну-агресорку РФ – після поразки у повномасштабній війні проти України на Росію чекають "розпад, суд, контрибуції".

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