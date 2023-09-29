ЗСУ пішли вперед, РФ будує нову лінію оборони: у розвідці назвали напрямок

Великі мінні поля все ще сковують маневри військової техніки на фронтах.

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ЗСУ просуваються на Запоріжжя / колаж: Главред, фото: 22 окремо механізована бригада, Командування об'єднаних сил ЗСУ

У Запорізькій області підрозділи Збройних сил України розширили і зміцнили плацдарм, а також вийшли до околиць сіл Новопрокопівка і Вербове.

Як йдеться в оперативному зведенні розвідувального центру Сил оборони Естонії, основний тягар боїв лежить на піхоті, яку підтримує вогнем артилерія, а тактичні групи добре підходять для захоплення укріплених позицій, повідомляє ERR.

Разом з тим естонські військові аналітики кажуть, що мінні поля все ще сковують маневри техніки.

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Уточнюється, що в зв'язку з цим російські окупанти зробили кілька локальних контратак, але вони не принесли очікуваного результату.

"Одночасно з цим російські війська зміцнюють оборону Токмака і вибудовують нову лінію укріплень по дорозі на Бердянськ. Найближчим часом українцям все ж буде складно домогтися оперативного успіху, тобто, повністю перерізати сухопутний шлях до Криму", - додали в естонській розвідці.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше Роман Світан розкрив сценарій зачистки півдня від окупантів РФ. Подальше просування ЗСУ без авіації та далекобійних засобів буде складним, каже Роман Світан.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу Роман Світан розповів, чим важливе звільнення Андріївки Донецької області і які переваги дає контроль над цим населеним пунктом. За його словами, Андріївка - один з низки населених пунктів на Лівому березі Бахмутки, яка йде від Бахмута в бік Горлівки, чергуючись з висотами, які зараз займають українські військові.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ продовжують наступ в районі Вербового. Українські захисники витісняють противника із займаних позицій, закріплюються на зайнятих рубежах.

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