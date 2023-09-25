Світан назвав головний стратегічний напрямок для ЗСУ на найближчі місяці

Чи будуть українські військові заходити в Горлівку, вирішить головнокомандувач.

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Роман Світан назвав головний стратегічний напрямок для ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот, 22 окрема механізована бригада

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан розповів, чим важливе звільнення Андріївки Донецької області та які переваги дає контроль над цим населеним пунктом.

За його словами, Андріївка - один з низки населених пунктів на лівому березі Бахмутки, яка йде від Бахмута в бік Горлівки, чергуючись з висотами, які зараз займають українські військові.

"Південніше від Бахмута йде Кліщіївка, потім Андріївка, потім Курдюмівка і так далі до Горлівки. Це загальний напрямок руху наших військ на найближчі кілька місяців, тобто один із стратегічних напрямків. Із заходом в Горлівку чи ні - це залежатиме від рішення головкома", - сказав Світан під час чату на Главреді.

"Андріївка - один з населених пунктів, який спочатку потрапив в оперативне оточення за допомогою артилерії, в такий собі "вогняний мішок", в який ми завели росіян, оточили і знищили. 3-тя штурмова бригада Білецького відпрацювала на відмінно, повністю виконавши завдання", - додав військовий експерт.

Дивіться відео - Чат з Романом Світаном на Главреді:

Звільнення Андріївки

Вранці 15 вересня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні Сили України в ході штурмових дій заволоділи Андріївкою у Донецькій області, а також продовжували наступ і мають частковий успіх в районі Кліщіївки.

В ході операції окупантів оточили і знищили. 72 омсбр РФ була повністю розбита. Українські підрозділи продовжують закріплюватися на нових позиціях.

Бої за Андріївку були надскладними, але населений пункт має дуже важливе значення. Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін "Мосе".

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