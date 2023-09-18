'Мішані атаки': у ЗСУ розкрили деталі останнього масованого удару по Україні

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти хочуть виснажити систему протиповітряної оборони України.
Наталія Гуменюк а в ефірі телемарафону "Єдині новини", пояснила, що мета України під час цих атак - захист. Саме тому Україна максимально ефективно виконує бойову роботу, щоб протидіяти ворогу. Проте росіяни кидають кожного разу велику потужність уражаючих засобів. Зокрема, ракети, дрони та використовують мішані атаки.
"Таке маневрування й спрямоване на те, щоб і виявляти системи протиповітряної оборони, де і як розташовані, і в тому числі виснажувати. Масштабна тривога була вже ближче до ранку. По різних регіонах все-таки засоби протиповітряної оборони працювали фактично цілу ніч", - наголосила Наталія Гуменюк.відео дня
Речниця повідомила, що Росія запустила по Україні декілька хвиль ударних дронів, які випускала зі східного узбережжя Азову та з Криму. Вони були спрямовані на південь Одеської області, зокрема - напрямок Дунаю, а також по Миколаївській області.
Гуменюк уточнила, що росіяни вишукують наші системи ППО, використовуючи хвилями дрони і ракети, намагаються спровокувати спрацювання більш дороговартісного обладнання.
Нагадаємо, що у Харкові - вибухи, окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння у низці регіонів України.
У ГУР назвали, чим можуть бити окупанти по Україні. На сьогодні РФ в змозі виробляти ракети "Калібри" десятками. Водночас ракети "Кинджал" стали для країни-агресора більш штучним виробництвом.
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