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"Росіяни побіжать": Світан розкрив сценарій зачистки півдня від окупантів РФ

Олексій Тесля
27 вересня 2023, 01:30
Подальше просування ЗСУ без авіації та далекобійних засобів буде складним, каже Роман Світан.
Роман Світан, ВСУ
Роман Світан спрогнозувала вектор наступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот з відео

Динаміка звільнення захоплених РФ територій залежатиме від глибини вклинювання наших військ у Запорізький фронт, заявив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Коли глибина досягне приблизно середини (а це якраз залізниця, трохи південніше), росіянам доведеться йти з частини Херсонського і Запорізького напрямків. Вони тоді побіжать", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Він підкреслив, що мова повинна йти про вихід на кордони зразка 1991 року.

"Виконати деякі попередні завдання для подальшого виходу на ці кордони ми можемо без авіації і далекобійних засобів ураження, зокрема, вийти на Азовське узбережжя. Тобто ми можемо або повністю перетнути сухопутний коридор до Криму, або взяти під вогневий контроль цей коридор", - уточнив експерт.

У той же час він сказав, що подальше просування без авіації і далекобійних засобів ураження буде дуже складним і тривалим.

"А тому Крим і Донбас ми, швидше за все, будемо звільняти вже після отримання дальніх засобів ураження (ракет), а навесні – вже і авіації", - додав Світан.

Дивіться відео - чат з Романом Світаном в Главреді:

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися на Донбасі і звільнили нові території під Бахмутом. Українські війська намагалися перерізати оборону окупантів вздовж залізниці на схід від Кліщіївки.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу Роман Світан розповів, чим важливе звільнення Андріївки Донецької області і які переваги дає контроль над цим населеним пунктом. За його словами, Андріївка - один з низки населених пунктів на Лівому березі Бахмутки, яка йде від Бахмута в бік Горлівки, чергуючись з висотами, які зараз займають українські військові.

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війна Росії та України Роман Світан
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