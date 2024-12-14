ЗСУ уразили нафтобазу в російському Орлі, там спалахнула пожежа: деталі

Коротко:
- Українські військові вдарили по нафтобазі в російському Орлі
- Після удару там спалахнула потужна пожежа
Українські військові у ніч на 14 грудня уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області країни-агресорки Росії.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Зазначається, що це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.
"У ніч на 14 грудня 2024 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області рф. Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла", – йдеться у повідомленні.
В результаті ураження розпочалася потужна пожежа.
"Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф. Результати бойової роботи уточнюються. Далі буде…", – додали у Генштабі.
Відео з пожежею на російській нафтобазі в Орлі можна подивитися за посиланням.
Раніше повідомлялося, що дрони атакували нафтобазу в російському Орлі – після серії потужних вибухів спалахнула пожежа. Місцеві жителі чули мінімум три потужні вибухи.
Вибухи в РФ – останні новини
У ніч на 11 грудня по російському місту Таганрог у Ростовській області було завдано ракетного удару, унаслідок чого постраждало ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.М. Берієва". Згоріли 14 автомобілів.
Після цього у Forbes повідомили, що важливий авіазавод у Таганрозі могла атакувати ракета-дрон "Паляниця". Українська "Паляниця" може завдавати таких самих масштабних руйнувань, як ракета ATACMS.
Також повідомлялося, що удар по Таганрогу був результативним – поранено понад 40 окупантів. Ракети атакували військовий аеродром і військову частину.
Як раніше повідомляв Главред, в Росії згорів стратегічно важливий воєнний об’єкт. Заграву від пожежі та стовп диму було видно з різних кінців міста. За словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, у Новосибірську згорів не просто звичайний склад, а воєнний об‘єкт.
Читайте також:
- Дрони атакували нафтобазу в російському Орлі: після серії потужних вибухів спалахнула пожежа
- Солдат КНДР кинуть на штурми: у ГУР попередили про нові плани окупантів
- Позиції утримувати неможливо: у ЗСУ заявили про просування РФ на сході
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред