ЗСУ уразили нафтобазу в російському Орлі, там спалахнула пожежа: деталі

Внаслідок удару розпочалася потужна пожежа.

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ЗСУ уразили нафтобазу в російському Орлі, там спалахнула пожежа/ колаж: Главред, фото: скрін

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Українські військові вдарили по нафтобазі в російському Орлі

Після удару там спалахнула потужна пожежа

Українські військові у ніч на 14 грудня уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області країни-агресорки Росії.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Зазначається, що це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.

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"У ніч на 14 грудня 2024 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області рф. Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла", – йдеться у повідомленні.

В результаті ураження розпочалася потужна пожежа.

"Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф. Результати бойової роботи уточнюються. Далі буде…", – додали у Генштабі.

Відео з пожежею на російській нафтобазі в Орлі можна подивитися за посиланням.

Раніше повідомлялося, що дрони атакували нафтобазу в російському Орлі – після серії потужних вибухів спалахнула пожежа. Місцеві жителі чули мінімум три потужні вибухи.

Вибухи в РФ – останні новини

У ніч на 11 грудня по російському місту Таганрог у Ростовській області було завдано ракетного удару, унаслідок чого постраждало ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.М. Берієва". Згоріли 14 автомобілів.

Після цього у Forbes повідомили, що важливий авіазавод у Таганрозі могла атакувати ракета-дрон "Паляниця". Українська "Паляниця" може завдавати таких самих масштабних руйнувань, як ракета ATACMS.

Також повідомлялося, що удар по Таганрогу був результативним – поранено понад 40 окупантів. Ракети атакували військовий аеродром і військову частину.

Як раніше повідомляв Главред, в Росії згорів стратегічно важливий воєнний об’єкт. Заграву від пожежі та стовп диму було видно з різних кінців міста. За словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, у Новосибірську згорів не просто звичайний склад, а воєнний об‘єкт.

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