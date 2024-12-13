В Росії згорів стратегічно важливий воєнний об‘єкт: що відомо

Коротко:
- В Новосибірську горіли склади на площі 5000 квадратів
- Це був воєнний об‘єкт, який забезпечував діяльність енергетичної інфраструктури
Ввечері, 12 грудня, в російському Новосибірську сталась пожежа. Палали склади на площі 5000 квадратів. Заграву від пожежі та стовп диму було видно з різних кінців міста.
За словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, у Новосибірську згорів не просто звичайний склад, а воєнний об‘єкт.
"Він належав компанії, яка забезпечувала діяльність стратегічно важливих об'єктів та підприємств росії, зокрема - енергетичної інфраструктури, підприємств, що виготовляють вибухо-захисне обладнання", - наголосив він.
Пожежа в Новосибірську – відео:
Удари по території РФ - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 11 грудня Сили оборони України уразили нафтобазу російських окупантів. Після удару по нафтобазі виникла пожежа.
Також у ніч з 10 на 11 грудня було голосно і в російському Таганрозі. Внаслідок атаки на військовий аеродром було поранено 26 окупантів, а ще 15 - через удар по військовій частині в Таганрозі на Театральній вулиці, де дислокується 5-та авіаційна група 6955-ї авіабази.
Крім того, партизани влаштували диверсію на залізниці у Москві. Вона з'єднує російську столицю з Курською областю.
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
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