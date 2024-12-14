Дрони атакували нафтобазу в російському Орлі: після серії потужних вибухів спалахнула пожежа

Місцеві жителі чули мінімум три потужні вибухи.

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Дрони атакували нафтобазу в російському Орлі/ колаж: Главред, фото: скрін

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У російському місті Орел вночі погриміла серія вибухів

Після цього місцеві жителі побачили пожежу на нафтобазі

У місті Орел в країні-агресорці Росії в ніч з 13 на 14 грудня пролунала серія потужних вибухів. Росіяни скаржаться на спробу удару по місцевій нафтобазі.

Жителі Орла у мережі розповідають, що чули мінімум три потужні вибухи.

відео дня

Місцева влада, а також правоохоронці і рятівники спершу нічого з цього приводу не повідомляли. Але у провладних ресурсах в мережі неофіційно повідомляють, нібито один український безпілотник намагався атакувати нафтобазу, і його начебто було збито на підльоті до міста.

У свою чергу очевидці повідомляють, що чули серію вибухів, яка почалась о 23:40 (за київським часом), й продовжувалась до 00:30 суботи, 14 грудня.

Також місцеві жителі повідомляли, що після перших вибухів у Північному районі міста у бік нафтобази поїхали рятувальні авто, а у небі почали працювати гелікоптери.

На відео, які з’являються у мережі, можна побачити пожежу на нафтобазі. За словами очевидців, горить щонайменше один резервуар.

Вже після другої години ночі (за київським часом) губернатор Орловської області визнав, що відбулась "масована атака безпілотників".

"Сталося загоряння палива на об'єкті інфраструктури, уламками збитих безпілотників пошкоджено скління кількох приватних будинків. Жертв та постраждалих немає", – запевнив він.

Мешканці Орла після атаки масово скаржилися на їдкий чорний дим у всьому місті.

Про "неспокійну ніч" повідомляв в голова російської Кубані. Він зазначив, що нібито "ворожі безпілотники знищено вночі у кількох муніципалітетах Краснодарського краю".

Відео з пожежею на російській нафтобазі в Орлі можна подивитися за посиланням.

Вибухи в РФ – останні новини

У ніч на 11 грудня по російському місту Таганрог у Ростовській області було завдано ракетного удару, унаслідок чого постраждало ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.М. Берієва". Згоріли 14 автомобілів.

Після цього у Forbes повідомили, що важливий авіазавод у Таганрозі могла атакувати ракета-дрон "Паляниця". Українська "Паляниця" може завдавати таких самих масштабних руйнувань, як ракета ATACMS.

Також повідомлялося, що удар по Таганрогу був результативним – поранено понад 40 окупантів. Ракети атакували військовий аеродром і військову частину.

Як раніше повідомляв Главред, в Росії згорів стратегічно важливий воєнний об’єкт. Заграву від пожежі та стовп диму було видно з різних кінців міста. За словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, у Новосибірську згорів не просто звичайний склад, а воєнний об‘єкт.

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