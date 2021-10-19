Глава Пентагону Ллойд Остін прямим текстом звинуватив РФ в агресії проти України

Глава Пентагону закликав Росію припинити конфлікт на Донбасі / Reuters

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що винуватцем збройного конфлікту на Донбасі є Росія.

Під час брифінгу глава Пентагону закликав РФ припинити конфлікт на Донбасі і засудив за події в Криму.

"Давайте чітко говорити, що Росія почала цю війну, і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України", - сказав Ллойд Остін.

Він уточнив, що США продовжать надавати Україні необхідну підтримку в конфлікті з Росією.

Читайте также"Нас не цікавить думка РФ": у МЗС України взяли в облогу Пєскова після його заяви про НАТО"Ми будемо з нашого боку робити все можливе, щоб підтримати Україну, розвивати її здатність захищати її територіальну цілісність і недоторканність", - заявив Міністр оборони США.

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Ллойд Остін закликав РФ зупинити війну на Донбасі, припинити дестабілізацію в Чорному морі і вздовж українських кордонів, а також припинити кібератаки на США і їх союзників.

"Президент Байден під час візиту президента України Зеленського до Вашингтона зазначив, що наша підтримка українського суверенітету є непохитною", - сказав Остін.

Як відомо, главу Пентагону Ллойда Остіна в Україну запросив президент Зеленський під час свого візиту до США 1 вересня. Тоді ж Пентагон і Міністерство оборони України підписали угоду про партнерство.