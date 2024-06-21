Вступ України до Євросоюзу: у ЄС назвали дату старту переговорів

Рада ЄС ухвалила загальні позиції ЄС, включно з переговорними рамками.

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У Євросоюзі овучили терміни початку переговорів / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Dusan_Cvetanovic, Pixabay/dimitrisvetsikas1969

Європейський Союз ухвалив рішення про переговорні рамки про вступ для України та Молдови.

Переговори розпочнуться 25 червня, йдеться в повідомленні Бельгійського головування в Європейському Союзі на сторінці в соцмережі Х.

"Рада ЄС ухвалила спільні позиції ЄС, включно з переговорними рамками, для переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Це відкриває шлях до початку переговорів у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі", - сказано в записі.

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Також анонсовано початок проведення міжурядових конференцій: о 15:30 - з Україною, о 18:00 - з Молдовою.

/ @EU2024BE

Що за організація Євросоюз? Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

Вступ України до Євросоюзу - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Євросоюзу. Лідери країн ЄС 14 грудня 2023 року ухвалили політичне рішення про початок переговорів із Києвом щодо євроінтеграції української держави.

Як повідомлялося раніше, Євросоюз схвалить початок переговорів про вступ України, йшлося в одному з документів ЄС. Зокрема, від Києва вимагають провести антикорупційну реформу та адаптувати національне законодавство під європейські стандарти.

Раніше повідомлялося про те, що вступ України до Євросоюзу обійдеться в 186 млрд євро, написали журналісти The Times. Київ може інтегруватися в ЄС щонайменше 2030 року. Не виключено, що знадобиться ще більше часу.

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