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Зустріч Путіна і Зеленського: у Кремлі допустили саміт двох президентів і назвали умову

11 березня 2022, 13:32

Як заявив Пєсков, попередньо делегаціям і міністрам необхідно зробити так, щоби глави держав зустрічалися заради результату, а не заради розмови.

Зеленський, Путін
У Кремлі не виключили можливої зустрічі Путіна і Зеленського / Фото Reuters

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського не виключена. Але, за його словами, попередньо делегаціям і міністрам необхідно зробити так, щоби глави держав зустрічалися заради результату, а не заради розмови.

"Ніхто не виключає можливість зустрічі Путіна і Зеленського. Так, вона дійсно концептуально можлива", - цитує Пєскова РИА Новости.

"Але спочатку і делегації, і міністри повинні виконати свою частину роботи з тим, щоби президенти не зустрічалися заради процесу і заради розмови, а зустрічалися заради результату", - сказав Пєсков.

Прессекретар Путіна додав, що "позиції російської сторони відомі, вони чітко сформульовані й доведені до відома українських переговірників". За його словами, тепер у Москві чекають зустрічних формулювань.

Як повідомляв Главред, 10 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

"Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, і Путін в принципі не проти. Путін також повідомив про цю ідею президенту Ердогану", - сказав він.

Переговори Росії та України

Перші переговори України та Росії після початку широкомасштабного вторгнення РФ на наші території відбулися 28 лютого. Тоді за результатами переговорів радник Голови ВП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень. Вони вирушили для консультацій у свої столиці. Також Подоляк тоді зазначив, що переговори були важкими, але Росія не висувала ультиматумів.

3 березня відбувся другий раунд переговорів української та російської делегацій. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів про підсумки другого раунду українсько-російських переговорів. За його словами, поки що не вдалося отримати результатів, на які розраховували.

Увечері 7 березня завершився третій раунд переговорів Росії та України. Як розповів член української делегації та радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, в переговорному процесі є невелике просування щодо поліпшення логістики гуманітарних коридорів. Щодо базового політичного блоку врегулювання разом з припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжено.

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