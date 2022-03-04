"Росія зменшує вимоги і вже не говорить про денацифікацію": нова заява Арестовича

Олексій Арестович / УНІАН

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Росія на переговорах з Україною поступово знижує свої вимоги. За його словами, російська делегація вже не говорить про "денацифікацію" України. Саме так висловився Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Росіяни поступово знижують умови. Вчора був брифінг глави МЗС Росії Сергія Лаврова, якщо уважно послухати, то можна почути, що вони перестали говорити про денацифікацію. Вони навіть не говорили про нейтральний статус. Зараз головне - нерозміщення в Україні окремих видів наступального озброєння", - заявив він.

Також радник глави ОПУ підтвердив, що зараз сторони працюють над створенням гуманітарних коридорів.

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Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента України Олексій Арестович говорив, що спроба масової мобілізації в Росії остаточно доб'є режим президента РФ Володимира Путіна.

На його думку, у разі введення мобілізації в РФ Путіну стане важче приховувати правду, а росіяни зрозуміють, що справи погані.

"Мобілізація потрібна не просто так. Це буде кінець режиму, тому що будуть мобілізовані дуже погані військові", – підсумував Арестович.