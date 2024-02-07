'Захід готовий': експерт розповів про напад РФ на НАТО в кінці 2024 року

Росіянам дали зрозуміти, аби вони не розраховували, що у Сполучених Штатах затягнеться криза.

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Росія може влаштувати напад на НАТО в кінці 2024 року / колаж: Главред, фото: НАТО, Міноборони РФ

В інтервʼю Главреду співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов відреагував на прогнози багатьох експертів про те, що найбільш сприятливий момент для нападу РФ - це період передачі влади у Сполучених Штатах наприкінці 2024 року.

"На Заході врахували ці сценарії. Власне, на це і був розрахунок Російської Федерації, а саме на політичну нестабільність у Сполучених Штатах. Це стосується не лише ситуації в Європі, але, відповідно, дестабілізації на Близькому Сході, у Червоному морі, а також створення зони напруги на кордоні з Венесуелою. Але була дзеркальна відповідь з боку країн Заходу", - пояснив експерт.

Снєгирьов наголосив, що Велика Британія перебрала на себе роль лідера антипутінської коаліції і чітко дала зрозуміти Російській Федерації, якщо хочуть воювати на декількох фронтах, то отримають відповідну відсіч.

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"Це було яскраво продемонстровано, коли британська авіація першою завдала удару по хуситах, а вже наступного дня Сунак перебував з візитом в Україні, де пролунали заяви щодо перекидання до 24 тисяч британських військовослужбовців на європейський континент з метою навчань. Мовляв, ніхто гратися з вами не буде - ми так само ядерна країна, яка здатна об'єднати навколо себе стратегічних партнерів. Після цього вже були певні зрушення - Німеччина заявила про збільшення військово-технічної допомоги з 4 мільярдів до 12, Франція також прокинулася від летаргічного сну. Відтак, росіянам дали зрозуміти, аби вони не розраховували, що у Сполучених Штатах затягнеться криза. І у цьому полягає основний прорахунок Росії", - зазначив експерт.

Напад РФ на НАТО: що відомо

Нагадаємо, що НАТО закупить 220 тисяч артилерійських боєприпасів для країн-партнерів. Замовлення стосується саме поповнення запасів боєприпасів країн-членів НАТО, адже Альянс не постачає летальну зброю країнам, що не входять до блоку.

НАТО попереджає населення Заходу про підготовку до "всебічної війни" з Росією. Голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що сили НАТО готуються до конфлікту з Росією, однак, дискусії набагато ширші.

Віктор Ягун розповів сценарій війни РФ із НАТО. Експерт зазначив, що навчання НАТО триватимуть до кінця травня, а у Москві вже посилили свою агресивну риторику і сказали, що маневри Альянсу "збільшують ризики військових інцидентів".

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