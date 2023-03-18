"Йому потиснуть руку, а за кілька днів у нього схопить серце": Кадирова могли отруїти – Тізенгаузен

У країні-агресорці РФ активно розробляють нові види отрут, які можуть застосовувати непомітно, каже політтехнолог.

Кадирова могли отруїти, вважає політтехнолог Тізенгаузен/ соцмережі, скрін

Главу Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти – це цілком можливий варіант. І за цим може стояти країна-агресорка Росія, де активно займаються розробкою нових видів отруйних речовин.

Таку думку висловив політтехнолог Борис Тізенгаузен в інтерв'ю Главреду. Він зазначає, що в РФ отруєння уже перейшло у розряд "національної забави".

"Не виключаю (що Кадирова могли отруїти – ред.) Тим більше, що в Росії отруєння – це взагалі національна забава. Труять всіх і всім, відомими і невідомими речовинами. На жаль, Росія в плані отруйних речовин серйозно просунулася (і я зараз говорю не тільки про "Новачок")", – сказав Тізенгаузен.

відео дня

Він нагадав, що одного з найближчих помічників Кадирова Апті Алаудінова теж раніше намагалися отруїти, і робили це нестандартним способом – відправили отруту в конверті, і вона подіяла, як тільки він відкрив конверт.

"А зараз є і нові розробки, які дозволяють фактично потиснути руку Кадирову і за кілька днів у того серце схопить. Тому все може бути", – сказав політтехнолог.

При цьому Тізенгаузен не відкидає варіанту, що причиною проблем зі здоров’ям у Кадирова може бути і не отруєння, а, до прикладу, нестриманість в їжі або ще в чомусь чи нервові зриви.

"Ми пам'ятаємо, як Кадиров обурювався, мовляв, дайте тільки волю, я Київ візьму. До речі, дивним чином зникли відео з його найманцями, які раніше щодня знімали, як вони стріляють по світлофорах, після чого Кадиров пішов з інформаційного поля. Плюс цей предмет, схожий на пульсоксиметр, у нього на пальці. Хоча багато хто говорить, що це електронні чотки, але судячи з того, як він виглядає, чотки там не допоможуть", – додав політтехнолог.

Що відомо про хворобу Кадирова

Раніше глава кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв розповів, що Кадиров став залежним від ліків, які він вживає вже упродовж 15 років. За словами Закаєва, Кадиров хворий і вже став наркозалежним. Він стверджує, що надактивність глави Чечні підтримувалася якимись енергетичними таблетками, які "надалі дадуть про себе знати".

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін зазначав, що Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. Невзлін розповів, що на лікування Кадиров навіть поїхав до Об’єднаних Арабських Еміратів, а коли приїжджає до Чечні, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

Пізніше Кадиров після чуток про своє серйозне захворювання вперше з'явився на людях. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Як пишуть ЗМІ, 3 березня Кадиров брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

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