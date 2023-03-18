Кадиров хворий та може піти з посади дуже скоро - політтехнолог

Глава Чечні Рамзан Кадиров дійсно нездоровий. Він опух, останні свої відео записував лежачи, ледве відкриваючи очі.

Борис Тізенгаузен спрогнозував долю Рамзана Кадирова / скріншот

Глава Чечні Рамзан Кадиров нездоровий та може піти найближчим часом зі своєї посади. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політтехнолог Борис Тізенгаузен.

Експерт прокоментував зустріч президента РФ Володимира Путіна і Кадирова, яка сталася днями.

"По-перше, всім стало зрозуміло, що Кадиров дійсно нездоровий. Він опух, останні свої відео записував лежачи, ледве відкриваючи очі. По-друге, чеченський опозиціонер опублікував інформацію про те, що Кадиров нібито виписав собі з ОАЕ лікаря-нефролога і у нього проблеми з нирками. Власне, він таким чином лікується та не довіряє своєму найближчому оточенню та лікарям, які знаходяться поруч з ним", - сказав Тізенгаузен.

відео дня

Також політтехнолог згадав ще один момент – дивне фото 17-річного сина Кадирова з Путіним.

"Одразу всі почали обговорювати, зокрема і в Росії, чи не є це презентацією наступника. І фотографія з Путіним - це нібито схвалення "царя". Тобто відбулося багато подій, які побічно підтверджували, що Кадиров не здоровий і може піти найближчим часом зі своєї посади", - вважає Тізенгаузен.

При цьому політтехнолог не виключає, що Кадиров може стати метою російських спецслужб. Також в РФ викликає занепокоєння і приватна армія Кадирова, яку він сколотив на гроші платників податків.

"Був і ще один момент, коли Кадиров просив для себе систему ППО, і тоді російські експерти ставили питання - кого боїться Кадиров? Явно до нього туди нічого з України не долітає, невідомі безпілотники теж не помічені - так від кого тоді оборонятися?! Природно, напрошується висновок про російські спецслужби, які задумали від нього позбутися, тому що він їм вже давно, як кістка в горлі", - зазначив він.

"Весь цей ланцюжок подій, які почалися не вчора і навіть не позавчора, дають привід міркувати про те, що Кадиров, можливо, найближчим часом або за станом здоров'я, або з інших причин може залишити свою посаду", - резюмував Тізенгаузен.

Що відомо про хворобу Кадирова

3 березня Рамзан Кадиров з'явився на публіці після чуток про його хворобу. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Глава Чечні брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

Глава Кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Рамзан Кадиров став залежний від якихось лікарських препаратів. Їх він вживає вже 15 років.

Колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін заявляв, що главу Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. На лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

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