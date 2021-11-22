"Всі поїдуть через Донбас": Лукашенко назвав "дикими" поляків і відреагував на закриття кордону

Олександр Лукашенко / Reuters

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до поляків і заявив, що міграційну кризу спровокувала влада Польщі, яка таким чином за рахунок тиску на Білорусь "намагалася вирішити свої проблеми зовнішні і внутрішні".

В відеозверненні Лукашенко відповів на пропозицію Польщі про закриття кордону з Білоруссю і погрожує, що в такому випадку поляки "поїдуть через Донбас".

"Звучать постійно погрози з боку цих диких політиків і керівників Польщі. Кордон закриємо, залізничний перехід і так далі. Я в цьому плані тільки можу сказати - закриють - будь ласка. Якщо зручніше - закривайте. Але треба спочатку подумати, як вони будуть спілкуватися з Росією, Китаєм, зі сходом. Поїдуть через Донбас. А там хлопці різкі. Вони їх швидко відбудують. Це я так образно кажу - через Донбас. Їх там ніхто не чекає, там кордон у Росії з Україною закритий. Якщо ці божевільні не розуміють, всі вони розуміють. Вони намагаються нас тут лякати. Але справа навіть не в цьому. Вони грають на загострення. Вони намагалися свої проблеми зовнішні і внутрішні вирішити за рахунок тиску на Білорусь", — заявив Лукашенко.

За його словами, це проблеми з протестами проти заборони абортів і з фермерами. Що нібито так, влада Польщі "намагається відвернути увагу народу від власних проблем і отримати гроші від Євросоюзу".

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Мігранти біля кордону Білорусі та Польщі

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні розпочався 8 листопада. Тоді групи біженців зібралися на кордоні для того, щоб потрапити до Польщі. Мігранти вирішили розділитися на дві групи – перша вирушила на контрольно-пропускний пункт, друга пішла перетинати кордон лісами.

Мігранти спробували штурмом потрапити до Польщі. За допомогою підручних засобів-лопат, щипців і навіть колод – вони мали намір зламати огорожу. Однак польські силовики відбили атаку.

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