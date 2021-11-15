Літаками на Німеччину: Лукашенко розповів, як "вирішує" проблему з мігрантами на кордоні

Олександр Лукашенко запропонував відправити нелегалів до Мюнхена / Reuters

Олександр Лукашенко заявив, що готовий доставити мігрантів до Мюнхена на літаках Державної компанії "Бєлавіа". Також він стверджує, що нелегалів вмовляли повернутися на батьківщину, але вони не хочуть цього робити.

За словами Лукашенка, влада країни робить все можливе, щоб не накопичувати біженців на державному кордоні. Він каже, що Білорусь також готова відправити їх на батьківщину, але ніхто не хоче цього робити, бо там у біженців немає вдома і засобів для виживання, пише видання Белта.

"Якщо поляки не дають гуманітарного коридору, перешкоджають цьому, ми можемо "Бєлавіа" вивезти їх до Мюнхена. Що за проблема? Що це за пропозиція:"ви дайте нам, будь ласка, гуманітарний коридор через Польщу, ми їх заберемо". Так ми вивеземо їх своїми літаками та в Мюнхен направимо, якщо це потрібно", - заявив Лукашенко.

читайте такожЗламані огорожі, тиснява і водомети: мігранти почали штурм польсько-білоруського кордонуТакож він нагадав, що влада німецького міста Мюнхен нещодавно запропонувала прийняти біженців, які наразі штурмують польський кордон з боку Білорусі.

Обстановка на польсько-білоруському кордоні

Криза з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі розпочався 8 листопада. Групи біженців зібралися на білорусько-польському кордоні для того, щоб потрапити на територію Польщі. Мігранти розділилися на дві колони: перша пішла на КПП, друга вирушила перетинати кордон лісами.

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15 листопада частина групи іракських біженців, які перебували у стихійному таборі біля кордону, підійшла до польського пункту пропуску "Брузгі".

З польського боку мобілізовані додаткові сили особового складу, водомети та колючий дріт. Почалася сильна тиснява, біженці зламали частину білоруського паркану.

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