"Путін сам відведе свої війська з України": Маломуж назвав, що саме "дотисне" диктатора

Путін відведе свою армію з України / Колаж УНІАН і ua.depositphotos.com

Російському диктатору Володимиру Путіну доведеться вивести свої війська з України. Армія РФ може покинути навіть Крим і окупований у 2014 році Донбас. Це може статися у разі суттєвого наступу ЗСУ та ефективної підтримки країн-партнерів. Про це заявив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України генерал армії Микола Маломуж, повідомляє Obozrevatel.

Якщо Путін відчує потужний тиск, то він може піти на умову Заходу вийти з Донецька, Луганська, а в подальшому з Криму.

"Є перспектива симбіозу військових стратегічних успіхів і політичного тиску країн. Тоді під тиском наших військ відбувається звільнення більшості окупованих територій, а потім повний відхід росіян під тиском обставин – як внутрішніх військових, так і зовнішніх", — сказав Маломуж.

ЗСУ завдають потужних ударів на Запорізькому, Херсонському та Луганському напрямках. Маломуж переконаний, що це дозволить розпочати широкомасштабний наступ і звільнити південь України до Криму, а також сходу.

"Перш за все перспектива звільнення територій, включаючи Донецьку, Луганську області та Крим, – це, звичайно, успішне проведення тактичної, а далі і стратегічної наступальної операції. Вони повинні бути забезпечені за рахунок нестандартних дій – проведення не лобових, а флангових наступальних ударів, проведення комплексу заходів зі знищення живої сили і техніки противника, особливо тієї, яка була перекинута з правого берега Дніпра", - додав експерт.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 15 листопада під час свого виступу на саміті G20 заявив, що Україна не піде на підписання з РФ умовного "Мінська-3". Гарант також підкреслив, що війна може закінчитися, якщо територіальна цілісність української держави відновиться в рамках міжнародно визнаних кордонів на 1991 рік.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 17 листопада заявив, що ракетні удари, які завдаються по об'єктах інфраструктури України, це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

"Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, ба більше, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі. Ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити", - заявив кремлівський чиновник.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що зізнання речника президента Росії Дмитра Пєскова у знищенні інфраструктури України задля схиляння Банкової до переговорів свідчить про те, що РФ діє як держава-терористка.

"Дмитро Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги", - сказав Ніколенко.

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