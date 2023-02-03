Шольц назвав війну Росії проти України "давно задуманим" планом для розширення території РФ

Німеччина докладатиме всіх зусиль для уникнення ескалації, яка призведе до війни між Росією та НАТО, заявив канцлер ФРН.

Олаф Шольц висловився про війну в Україні / Фото ua.depositphotos.com

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав війну в Україні "давно задуманим планом для силового розширення території Росії". За його словами, ФРН докладатиме всіх зусиль для уникнення ескалації, яка призведе до війни між Росією та НАТО.

Шольц заявив, що війна між РФ та Альянсом була б "жахливою подією", повідомляє DW.

"Ми несемо відповідальність за те, щоб такої ескалації не відбулося", - заявив німецький політик 2 лютого на зустрічі з громадянами в Марбурзі.

Шольц також пояснив, чому досі залишається на зв'язку з російським диктатором.

"Дипломатія - я великий її прихильник. Саме тому я один з дуже небагатьох, хто розмовляє з Путіним по телефону", - пояснив канцлер.

За його словами, під час зустрічі з Путіним у Москві до війни він запевняв російського лідера, що прийом України до НАТО "ще 30, 40 років не стоятиме на порядку денному". Однак для Путіна переговори між Києвом і Брюсселем були лише "приводом для давно задуманого плану силового розширення території Росії", вважає Шольц.

Видання також пише, що, згідно з даними опитування, проведеного на замовлення німецьких телеканалів RTL і NTV соціологічним інститутом Forsa, 72% німців турбуються, що війна в Україні може поширитися за її територію. Багато респондентів побоюються також погіршення у зв'язку з війною економічних умов в Німеччині (62%) або фінансового становища власної сім'ї (40%). 34% учасників опитування бояться, що Німеччина також може піддатися вторгненню з боку Росії.

Як повідомляв Главред, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що умовою для початку переговорів з Кремлем є виведення російських військ з України. При цьому жодні домовленості не можуть бути досягнуті без участі українців.

Також Шольц хоче продовжити зусилля з припинення війни Росії проти України за допомогою прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому, за даними ЗМІ, телефонні розмови Шольца з Путіним мали "неввічливий тон", а господар Кремля знову давав зрозуміти, що хоче "приєднати частини сусідньої країни силою".

Зазначимо, після того як канцлер Німеччини заявив, що буде знову говорити по телефону з Путіним і наполягати на виведенні російських військ з України та припиненні війни, в Кремлі одразу ж сказали, що Путін хотів би поговорити, але поки жодних розмов не узгоджено.

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