"Жодного укладення миру за спиною українців": Шольц назвав умову для переговорів з РФ

Початок мирних переговорів насамперед пов'язаний з виведенням Росією своїх військ з України, заявив канцлер Німеччини.

Олаф Шольц назвав умови мирних переговорів з Путіним / Офіс президента України, сайт Кремля

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що умовою для початку переговорів з Кремлем є виведення російських військ з України. При цьому жодні домовленості не можуть бути досягнуті без участі українців. Про це Шольц сказав на пресконференції з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою, передає видання Welt.

"Не може бути жодного укладеного миру з Росією за спиною українців. Тому мирні переговори насамперед пов'язані з умовою виведення Росією своїх військ (з України, - ред.)", - сказав канцлер Німеччини.

"Ми обидва засуджуємо російське вторгнення", - додав Шольц.

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче продовжити зусилля з припинення війни Росії проти України за допомогою прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому, за даними ЗМІ, телефонні розмови Шольца з Путіним мали "неввічливий тон", а господар Кремля знову давав зрозуміти, що хоче "приєднати частини сусідньої країни силою".

Зазначимо, після того як канцлер Німеччини заявив, що буде знову говорити по телефону з Путіним і наполягати на виведенні російських військ з України та припиненні війни, в Кремлі одразу ж сказали, що Путін хотів би поговорити, але поки жодних розмов не узгоджено.

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