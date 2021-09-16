Вперше у світі: підліток, який страждає залежністю від відеоігор, потрапив до лікарні

Відеоігри викликають смертельну залежність / Pixabay

Вперше у світі в Іспанії госпіталізували підлітка, який страждає залежністю від відеоігор, пише La Prensa Latina.

Хлопець настільки сильно занурився в гру Fortnite, що не бачив нічого навколо себе. Він не виходив з дому і не хотів спілкуватися з близькими.

Також він відмовлявся від медичної допомоги. Однак його все-таки помістили в лікарню на 2 місяці.

Медики припускають, що юнак не просто так з головою занурився у віртуальний світ. Раніше у нього помер близький родич, тому лікарі вважають, що така пристрасть підлітка до відеоігор пов'язана з пережитим стресом через що у хлопця виникла підвищена тривожність.

Нагадаємо, раніше компанія Bandai, яка займається виробництвом відеоігор та іграшок, презентувала розумний годинник Tamagochi Smart - він дозволяє управляти цифровим вихованцем із зап'ястя. Випуск приурочений до 25-річчя культової японської іграшки.

Головним завданням, як в 90-і роки залишається годувати і ростити свого віртуального вихованця і не дати йому померти. Крім оновленого дизайну, новинка заручилася підтримкою сенсорного (вихованця можна гладити по екрану) і голосового управління.