Катери, кораблі і дві Військово-морські бази в Україні: ЗМІ дізналися деталі нової угоди з Британією

Британія допоможе Україні побудувати військово-морські бази / МЗС України

Посол у Великобританії Вадим Пристайко підписав двосторонню угоду країн, в рамках якої Україна на 10 років повинна отримати кредит у розмірі 1,7 млрд фунтів стерлінгів. Гроші виділять на будівництво 8 ракетних катерів, купівлю у Лондона двох тральщиків, а також створення на території країн 2 військово-морських баз.

Як повідомляє Дзеркало тижня з посиланням на свої джерела, договір було підписано українським послом у Лондоні Вадимом Пристайком у п'ятницю, 12 листопада. Україна на десять років повинна отримати грошовий кредит, за який Київ купить у Королівства два тральщики, побудує вісім ракетних катерів і створить дві військово-морські бази.читайте такожВсе відбудеться швидко: у Британії дали несподіваний прогноз вступу України до ЄС

Підкреслюється, що завдяки домовленостям Києва і Лондона, українській державі вдасться вирішити низку проблем Військово-морських сил, які повинні бути готові до стримування російської агресії з боку Азовського і Чорного морів.

Відомо, що Україна і Великобританія домовилися про розвиток українських Військово-Морських сил ще минулого року, коли президент Зеленський приїжджав до Королівства. Тоді сторони підписали меморандум, що передбачає посилення співпраці двох держав у військовій і військово-технічній сферах.

Влітку цього року в Одесі було підписано меморандум про проекти морського партнерства між Україною і Великобританією.

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Співпраця України та Британії

У серпні в Королівському флоті Великобританії повідомляли про те, що Україна повинна отримати два протимінних кораблі Blyth і Ramsey класу Sandown, які вже не знаходяться на балансі британського ВМС.

Британська газета The Times у жовтні опублікувала матеріал, в якому йдеться про перемовини Лондона і Києва з питань продажу зброї - зокрема, для українських літаків і патрульних катерів. Крім того, в матеріалі стверджувалося, що сторони домовляються про продаж Україні морських ракет класу земля-земля. Нові ракети ВМСУ можуть розмістити на своїх судах.

У Росії вважають, що Великобританія дійсно може продати Україні ракети, однак не вірять у створення українською державою власних ракетних систем.

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