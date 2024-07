Війська РФ змінили одне із завдань на фронті, їм не вистачає резервів - ISW

Російські окупанти намагаються чинити тиск на угруповання Сил оборони України по всьому фронту, щоб не допустити перехоплення ними ініціативи на полі бою. Ворог, імовірно, вважає, що не зможе добитися швидких результатів у районі Авдіївки. Його сили будуть відвернуті на операції з південного заходу від Донецька до Торецька Донецької області. Схоже, у росіян не вистачає резервів. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

Також аналітики акцентували увагу на тому, що підрозділи РФ відмовилися діяти в напрямку Авдіївки виключно як оперативно-маневрена сила.

"Нещодавно російські військові розширили зону відповідальності центрального угруповання російських військ на Донеччині, що свідчить про те, що військове командування РФ відмовилося від попереднього завдання угруповання, яке полягало в тому, щоб діяти винятково як оперативно-маневрена сила на Авдіївському напрямку", - заявлено в повідомленні.

Також аналітики зазначили, що військове командування може поставити завдання своїм окупантам центрального угруповання з контролю основних наступальних зусиль у Донецькій області. Це означає, що ворог не вірить у швидке просування в районі Авдіївки.

Ймовірно, центральному угрупованню російських військ бракує резервів, щоб прискорити наступ у районі Авдіївки та зберегти темпи наступальних дій на Торецькому та Донецькому напрямках.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.