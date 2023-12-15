Війська РФ частково просунулися у районі Авдіївки: в ISW розкрили деталі

Окупанти агресора Росії продовжують наступати на Авдіївському напрямку і досягли часткових успіхів, вважають в американському Інституті вивчення війни.

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ЗСУ не дають російським окупантам оточити Авдіївку / Колаж: Главред, фото: 43-тя ОМБр, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Російські окупаційні війська 14 грудня продовжили свій наступ у районі Авдіївки Донецької області. Ворог просунувся на південь від залізничної колії, розташованої на північний захід від Степового. Доказів того, що росіяни закріплюються на південно-східній околиці самої Авдіївки, наразі немає. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що російські пропагандисти повідомляли про потужні штурми окупантів поблизу Степового та їхнього просування вздовж залізничного полотна.

Також вказується, що представник бригади ЗСУ, яка веде бої на Авдіївському напрямку, припустив ведення росіянами сильних особливо сильних штурмів в районі між Степовим і залізної дороги. Війська РФ намагаються в цьому районі відвезти тіла загиблих.

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Крім того, в Росії говорили, що їхні окупанти закріплюються на південно-східній околиці Авдіївки, уздовж вулиці Колосова. Проте американські аналітики не знайшли візуальних доказів цього.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили ворожі атаки поблизу Авдіївки, на схід від Новобахмутівки, на південь від Північного, а також поблизу Первомайського та Невельського.

Ситуація в районі Авдіївки

Війська РФ просунулися біля Авдіївки та Бахмута, припустили аналітики Інституту вивчення війни 14 грудня. Вони стверджують, що загарбники досягли незначного просування на південний схід від Степового, в 3 кілометрах на північний захід від Авдіївки.

У Генеральному штабі ЗСУ 15 грудня заявили, що сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів на Авдіївському напрямку. Ворог намагається оточити місто.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 22 атаки південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області", - сказали у Генштабі.

Російські війська не можуть просунутися для захоплення Авдіївки або Куп'янська, оскільки у них не той тип ресурсів, вважає колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж. За його словами, ворог продовжує діяти у районі Степового і концентрує зусилля на просуванні до Авдіївського коксохіму.

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