"Авдіївку не здамо": генерал-розвідник назвав рік корінного перелому у війні

Українські захисники мають у своєму розпорядженні потужні оборонні позиції в Авдіївці, підкреслив Микола Маломуж.

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Микола Маломуж розповів про бої за Авдіївку / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook / zhebrivskyi

Як мінімум до Нового року Сили оборони зможуть утримувати позиції в Авдіївці Донецької області, де мають у розпорядженні хороші оборонні позиції, заявив ексглава Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

Як підкреслив він в інтерв'ю виданню Obozrevatel, навіть у ситуації чисельної переваги окупаційної армії непросто осаджувати це місто.

Ексглава СЗР пояснив, що українські захисники мають оборонні позиції, при цьому сама Авдіївка як інфраструктура, а також коксохімічний комбінат і промзона також є потужним укріпрайоном.

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"Я спілкуюся з нашими захисниками на цій ділянці фронту, вони кажуть: "Ми Авдіївку до Нового року не здамо", – говорить він.

Коли чекати на перелом у війні

Разом з тим співрозмовник вважає, що надання західними союзниками військової допомоги Україні в необхідних обсягах дозволить зрушити ситуацію з мертвої точки і забезпечити перелом у війні з країною-окупантом Росією.

"Думаю, у 2024 році має настати наш момент істини. Тому що це для України критично важливо. Не тільки для людей, які очікують перемоги, але і для того, щоб не дати Росії затягнути цей процес надовго, зміцнюючи свої позиції, нарощуючи ресурси", - уточнив він.

За його словами, цього можна буде домогтися після отримання до весни в повному обсязі і ATACMS, і F-16, і інших засобів.

"Потужні далекобійні удари на 300 кілометрів ATACMS, середні на 80 кілометрів з HIMARS, від нуля до 40 кілометрів удари всіма системами пілотних ракет, гаубицями, САУ, мінометами середнього рівня та іншими засобами можуть накривати всю лінію оборони ворога, штаби, склади, всю логістику в усіх напрямках. У той же момент комплексно діють спецпідрозділи, які виконують завдання в тилах і на флангах", - спрогнозував Маломуж дії ЗСУ на 2024 рік.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше Маломуж розповів, чи чекати "перекидання" війни на територію РФ. У країні-агресорі Росії ми активно воювати не будемо, але дії локальні там можливі, вважає генерал армії Микола Маломуж.

За даними британської розвідки, удари дронів по російських об'єктах наносяться з території РФ. На думку британських офіцерів,"волонтерські загони", які вирішила підготувати країна-агресор РФ для боротьби з дронами свідчать про нездатність регулярної армії впоратися із завданням захисту неба.

До слова, раніше політичний і економічний експерт Тарас Загородній заявив, що в країні-агресорі Росії зовсім скоро може бути спочатку палацовий переворот, а потім громадянська війна, а точніше бунт. Політичний експерт підкреслив, що в Росії відбудеться несподівана зміна влади. А несподівана зміна влади при наявності величезної кількості озброєних людей і зброї в країні завжди закінчувалася смутою.

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