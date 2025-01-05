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Війська Путіна за технікою не дотягнуть до 2026-го: у США зробили прогноз

Андрій Ганчук
5 січня 2025, 09:04оновлено 5 січня, 09:46
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В останні декілька тижнів на одному з найважчих напрямків на Донеччині ворог використовує переважно піхоту, зазначили в ISW.
Путін, війська РФ
Окупанти економлять військову техніку і наступають піхотою на Курахівському напрямку - ISW / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Головне зі зведення ISW:

  • За 2024 рік Сили оборони вибили близько 12 тисяч одиниць техніки РФ
  • Війська РФ економлять техніку і проводять піхотні штурми
  • У 2026 році РФ може не впоратися із втратами в техніці

Сили оборони України знищили або пошкодили понад 3 000 танків військ агресора Росії і близько 9 000 одиниць бронетехніки за минулий рік. На Курахівському напрямку ворог через складну ситуацію з технікою в останні декілька тижнів застосовує переважно піхоту. Згідно з оцінками, росіяни до 2026 року не впораються з такими втратами у військовій техніці. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що ворог останніми тижнями на найактивніших ділянках бойових дій дедалі менше використовує бронетехніку. Ймовірно, радянські запаси скоротилися, тому росіяни намагаються економити техніку.

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Піхотні штурми на Курахівському напрямку

Американці з посиланням на українські військові джерела стверджують, що протягом останніх декількох тижнів війська РФ на Курахівському напрямку застосовують переважно піхоту. Бронетехніка використовується лише для підтримки піхотних атак.

Крім того, росіяни на східному фронті дедалі частіше використовують електроскутери, мотоцикли та всюдиходи, щоб компенсувати втрати в техніці.

Війська Путіна за технікою не дотягнуть до 2026-го: у США зробили прогноз
Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Чому РФ відмовляється від військової техніки під час атак

Аналітики Інституту вивчення війни називають декілька причин.

Перша - атаки бронетехнікою на такі великі міста, як Курахове чи Покровськ менш ефективні. Технікою оптимальніше було рухатися в невеликих поселеннях і на відкритих полях, де ворог просувався більшу частину минулого року.

Друга причина - в окупантів складність із переоснащенням військ.

"Російські війська можуть використовувати менше бронетехніки на напрямках Курахове і Покровська, якщо російські військові зазнають труднощів із переоснащенням передових російських підрозділів і формувань і якщо російське військове командування не хоче відводити російські підрозділи на відпочинок і відновлення, ризикуючи ще більше сповільнити російське просування в пріоритетних секторах передової", - зазначено у звіті.

Скільки техніки РФ знищили ЗСУ за минулий рік

Аналітики акцентували увагу на тому, що за 2024 рік було знищено або пошкоджено понад 3 000 російських танків і приблизно 9 000 одиниць бронетехніки. Окупанти не можуть у короткостроковій перспективі покрити такі великі втрати.

Війська РФ не впораються з такими темпами щодо техніки до 2026 року

За даними джерел, на кінець грудня 2024 року у РФ залишилося лише 47% довоєнних резервів танків, 52% бойових машин піхоти і 45% бронетранспортерів.

"Здається все більш малоймовірним, що російські військові зможуть підтримувати свій поточний річний темп втрат у майже 9000 одиниць бронетехніки до 2025 року. Цей рівень втрат майже втричі перевищує річний темп втрат за перші два роки війни, тож оцінка про те, що Росія може нести свої втрати техніки до 2025 року і, можливо, до 2026 року, більше не є дійсною", - підкреслили в ISW.

Що відбувається на фронті в Україні - новини за темою:

Як повідомляє Главред, аналітики ISW раніше заявили, що війська РФ захопили Курахове Донецької області. Ворог просунувся, на низці ділянок фронту на цьому напрямку тривають бої.

Окупанти намагаються обійти Покровськ із напрямків Піщаного і Миколаївки, сказав офіцер НГУ Віталій Литвин. За його словами, у росіян значні ресурси як з точки зору живої сили, так і у військовій техніці.

Ворог має намір обійти Покровськ із заходу, щоб згодом оточити його з півдня, заходу і півночі та змусити Сили оборони залишити місто, вважає колишній офіцер СБУ Іван Ступак. Також одна з "цілей" окупантів - Часів Яр.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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