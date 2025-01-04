'До припинення вогню ще далеко': депутат Бундестагу назвав два сценарії війни

Без міжнародних гарантій безпеки Україна ризикує зыткнутися з новою агресією РФ, вважає Міхаель Рот.

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Два сценарії війни за версією Міхаеля Рота / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 144 окрема піхотна бригада

Головні тези Рота:

Путін не зацікавлений у серйозних переговорах про завершення війни

Україна без міжнародних гарантій безпеки може зіткнутися з новою агресією з боку Росії

Відмова від вступу України до НАТО не задовольнить Росію

До реального припинення вогню в Україні ще далеко. Президент Росії Володимир Путін не демонструє готовності до серйозних переговорів. Про це пише депутат Бундестагу Міхаель Рот у статті для Welt.

"Навіть якщо Захід і Україна втомилися від війни, до припинення вогню з Росією ще дуже далеко. Президент Росії Володимир Путін не проявляє серйозної готовності до переговорів, не прояснені і ключові питання про те, як таке припинення вогню можна забезпечити і стабілізувати в довгостроковій перспективі", - зазначив німецький депутат. відео дня

За його словами, без надійних міжнародних гарантій безпеки Україна ризикує знову опинитися перед агресією РФ. Рот попередив, що Росія може використати паузу для посилення свого військового потенціалу та готуватиме новий наступ.

Депутат наголосив, що відмова України від вступу до НАТО не задовольнить Путіна. Адже головна мета російського диктаора – знищення української незалежності та підкорення країни.

"Але Путін ніколи не був зацікавлений у НАТО в першу чергу. Тим паче що ні президент США Джо Байден, ні канцлер Німеччини Олаф Шольц ніколи всерйоз не розглядали можливість вступу України до НАТО в найближчому майбутньому... Метою Путіна є поневолення України і знищення українського народу - чи то військова окупація, чи то проросійський режим у Києві", - додав він.

Два сценарії війни

Попри значні втрати, Росія має ресурси, щоб продовжувати війну довше, ніж Україна. Тому, як стверджує Рот, поки Путін вірить у можливість досягнення своїх цілей на полі бою, він навряд чи погодиться на мирні переговори.

За словами Рота, Захід має підготуватися до двох сценаріїв. Перший сценарій - це відмова Росії від переговорів або їх провал. У цьому випадку США можуть оголосити про значне збільшення військової допомоги Україні. Проте, на думку депутата, неясно, чи буде готовий Дональд Трамп, який орієнтується на Китай, надати значну підтримку, враховуючи вичерпаний арсенал зброї.

"Інший сценарій полягає в тому, що Путін затягує переговори, одночасно посилюючи тиск на фронті. Як довго Україна зможе утримувати лінію фронту без подальшої допомоги США, невідомо. В обох випадках Німеччині та Європі доведеться значно активізувати свої зусилля, щоб запобігти поразці України", - додав Рот.

Завершення війни в Україні - прогнози

Нагадаємо, у 2025 році активна фаза війни в Україні може припинитися через зусилля президента США Дональда Трампа. Проте війна залишиться нерозв'язаною, прогнозує Newsweek.

Також дипломат Володимир Огризко вважає, що Росія може відступити і припинити війну, якщо спрацюють кілька ключових факторів: підтримка України, ефективність ЗСУ та посилення санкцій проти РФ. Це може стати початком розпаду Росії.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Роман Світан вважає, що війна може тривати ще близько трьох років. Україна може вийти на кордони 1991 року до 2027 року.

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