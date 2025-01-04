Оточення ЗСУ на сотні квадратних кілометрів: де ворог приготував пастку

Про що мова:
- Ворог планує обійти із заходу, оточити з півдня, заходу та півночі місто Покровськ
- РФ хоче одразу захопити не 10-20 кв. км, а навіть тисячу квадратних кілометрів території
На території від Покровська до Часового Яру в планах російських загарбників є здійснення великого оточення наших захисників.
З такою думкою, опираючись на мапу DeepState, в ефірі телеканалу "Еспресо" виступив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.
Проаналізувавши напрямок руху окупантів під Покровськом, Ступак зазначає, що агресори хочуть обійти місто з заходу та перерізати дорогу, яка сполучає його з Дніпропетровською областю.
"З того, що бачу по мапі, противник планує обійти Покровськ із заходу, оточити з півдня, заходу та півночі місто, змусити наших військових відійти", - зазначив експерт.
Також експерт проаналізував і інший напрямок - Часового Яру.
"Якщо провести умовну дугу від Покровська до Часового Яру, то стрілочки на мапі і є наміром Російської Федерації. Тобто зробити таку дугу, велике оточення для наших військових і одразу захопити не 10-20 кв. км, а, можливо, декілька сотень і навіть тисячу квадратних кілометрів території. Думаю, тут спроба у них така є", - припустив він.
Ситуація на фронті - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нещодавно голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко назвав головну ціль Путіна в Покровську. Окупанти прагнуть перерізати логістику, яка може підсилювати українські угруповання в місті.
Своєю чергою військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував наміри ворога щодо окупації міста Суми. За його словами, агресори з РФ зможуть на 3-4 кілометри зайти вглиб Сумщини.
А от на Курщині ЗСУ сковують ворога. Наразі там зосереджено від 50 до 55 тисяч особового складу російських окупаційних військ, однак наступати їм не легко.
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Хто такий Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
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