Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Змінили риторику: ISW оцінили, що тепер кажуть про навчання "Захід-2025"

Анна Косик
13 вересня 2025, 10:30
126
Раніше білоруські чиновники наголошували, що застосування ядерної зброї буде в центрі військових навчань.
Змінили риторику: ISW оцінили, що тепер кажуть про навчання 'Захід-2025'
Ядерна небезпека під навчань "Захід-2025" навряд чи буде підвищена / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 38 Брестська ДШБр

Що повідомили аналітики:

  • Навчання в Білорусі будуть зосереджені на застосуванні ядерної зброї
  • У Білорусі пом'ягшили свою риторику щодо навчань "Захід-2025"
  • Ймовірність ядерної ескалації низька

12 вересня країна-агресорка Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання під назвою "Захід-2025". Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували, чи буде ворог брязкати ядерною зброєю.

Вони зазначили, що РФ та Білорусь вперше з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році будуть проводити маневри такого рівня. Основним полігоном для відпрацювання завдань обрали 227-й загальновійськовий полігон у Борисові.

відео дня

Що планують відпрацьовувати під час навчань

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін на початку серпня 2025 року заявив, що навчання "Захід-2025" будуть зосереджені на застосуванні ядерної зброї та ракет "Орешник".

Це необхідно нібито для відповіді на мілітаризацію західних та північних кордонів Білорусі та в якості частини стратегічного стримування.

Як змінилася риторика у Білорусі щодо ядерної зброї

Аналітики зауважили, що білоруські чиновники значно пом'якшили свою риторику в останні дні. Зокрема генерал-лейтенант Олександр Вольфович заявив, що навчання мають мету "опрацювати питання, пов’язані із забезпеченням військової безпеки Союзної держави".

Що кажуть у Москві про відпрацювання застосування ядерної зброї

Речник Кремля Дмитро Пєсков неочікувано заявив, що будь-які відпрацювання не будуть "спрямовані проти когось". Тож в ISW оцінюють ймовірність ядерної ескалації під час маневрів в рамках навчань як низьку.

Як загрозу військових навчань в Білорусі оцінює експерт

Главред писав, що за словами ізраїльського військового оглядача Давида Шарпа, Росія хоч і продовжує лякати своїми військовими навчаннями "Захід-2025", та вони, ймовірно, не стануть новим поштовхом для посилення війни в Україні.

Військові навчання Захід-2025 - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Польща розміщує близько 40 тисяч військових уздовж кордонів з Білоруссю та Росією через загострення ситуації після масованого вторгнення дронів. Збільшення чисельності військ було очікуваним на тлі запланованих російських та білоруських військових навчань.

Окрім цього усі прикордонні переходи Польщі з Білоруссю закрили до подальшого повідомлення. Прикордонники натягують колючий дріт і встановлюють загороджувальні щити.

Головною причиною таких заходів стало, як зазначив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, проведення біля кордону "агресивних російсько-білоруських навчань "Запад".

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

військові навчання Захід-2025
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп намагається підготуватися до торгу з Путіним і відтягнути Лукашенка від Росії - Усов

Трамп намагається підготуватися до торгу з Путіним і відтягнути Лукашенка від Росії - Усов

10:00Інтерв'ю
Росія перекидає елітні війська на Донеччину: аналітик назвав причину

Росія перекидає елітні війська на Донеччину: аналітик назвав причину

09:21Фронт
Знову майорить синьо-жовтий: ЗСУ звільнили важливе село на межах двох областей

Знову майорить синьо-жовтий: ЗСУ звільнили важливе село на межах двох областей

09:16Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

Китайський гороскоп на завтра 13 вересня: Мавпам час діяти, Зміям - тривога

Китайський гороскоп на завтра 13 вересня: Мавпам час діяти, Зміям - тривога

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з хлопчиком на вокзалі за 31 секунду

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з хлопчиком на вокзалі за 31 секунду

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

Останні новини

10:40

На ньому лиця не було: ексдружина Розового зізналась, як викрила зраду на весіллі

10:30

Змінили риторику: ISW оцінили, що тепер кажуть про навчання "Захід-2025"

10:26

Як обрізати грушу, щоб плоди були великими та смачними: покрокове керівництво

10:00

Трамп намагається підготуватися до торгу з Путіним і відтягнути Лукашенка від Росії - Усов

09:57

Українців за кордоном можуть призвати до армії у ЄС: пояснення юриста

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
09:21

Росія перекидає елітні війська на Донеччину: аналітик назвав причину

09:16

Знову майорить синьо-жовтий: ЗСУ звільнили важливе село на межах двох областей

09:02

Які дерева можуть обернутися бідою: що не варто садити біля будинку

08:18

На Камчатці стався потужний землетрус: росіяни б'ють на сполох

Реклама
08:10

Ось про що на Алясці Путін домовився з ТрампомПогляд

07:34

"Війна має припинитися": у США заявили, що готові захищати території НАТО

07:10

Де три відмінності між офісними працівниками: лише найуважніші їх помітять

06:10

У Заходу є два сценарії, як зупинити ПутінаПогляд

05:45

До трьох знаків зодіаку гроші поллються рікою: хто розбагатіє до кінця вересня

05:13

Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

04:30

Унікальне відкриття: у NASA виявили явні ознаки життя на Марсі

04:02

Ворог проривається до ключових міст Донеччини: аналітик пояснив задум Росії

03:37

Що буде з цінами в Україні: експерт сказав, чи потрібно скуповувати гречку

03:30

Супертест на IQ: знайдіть 4 відмінності на картинці з горами за 10 секунд

02:40

Початок нового рівня: чотирьох знаків зодіаку чекає трансформація 13 вересня

Реклама
01:45

Опора, джерело сили та натхнення: чотири найсімейніші знаки зодіаку

01:18

Втратите достаток і благополуччя: що не можна виносити з дому 13 вересня, прикмети

00:33

В Україні створили 4-тонний дрон Bufalo: як його використовуватимуть

12 вересня, п'ятниця
23:43

Росіяни раптово прорвались у Куп'янськ, застосована підступна тактика - Deep StateВідео

23:21

Жінці заборонили годувати голубів біля будинку: у чому причина

22:18

В Україні можуть вимикати мобільну мережу під час тривоги: яка причина

22:17

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

21:44

Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

21:34

НАТО починає нову військову операцію після атаки на Польщу

21:32

"Кінцева зупинка": Андрій Федінчик звільнився із ЗСУ і назвав причину

21:23

Російську наступальну операцію на Суми повністю зірвано, - Зеленський

21:17

Головний секрет наших бабусь: який інгредієнт зробить волосся густим та довгимВідео

20:40

Сахара і поряд не стояла: де знаходиться найгарячіше місце на Землі

20:09

Лише на YouTube: стартує новий сезон ток-шоу "Говорить вся країна"

20:00

Чому Путін так хоче взяти Донбас: землі та російська мова ні до чого

19:57

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

19:55

Агресивні та гнівливі: люди, народжені в ці дати, легко виходять із себе

19:54

Прошу допомоги у мами: зірка "Чорного квадрата" розкрив, що робить перед виставою

19:43

Україну накриває похолодання і дощі: де влупить +5 градусів

19:42

"Це зазвичай літні люди": клієнти Ощадбанку залишаються без карток

Реклама
19:31

Що приховувала Леся Українка: правда, якої не розкажуть у школі

19:10

Трамп знайшов спосіб скасувати санкції проти РосіїПогляд

18:56

"Велика маленька брехня" отримає 3 сезон: HBO розпочав роботу

18:46

"Віддати Путіну землю України": Зеленський зробив заяву про завершення війни

18:11

Китайський гороскоп на завтра 13 вересня: Мавпам час діяти, Зміям - тривога

18:08

В Україні підскочили ціни на продукти: що подорожчало найбільше

18:04

"Я не збираюся нікого захищати": Трамп різко висловився про атаку на ПольщуВідео

17:57

"Зради - не зради": Алсу розповіла, як терпіла екс-чоловіка і що з нею сталося

17:55

Його досі не знайшли: де може знаходитися найбільший скарб УкраїниВідео

17:43

Алкотестер покаже сп'яніння - 5 продуктів, які не варто вживати водіямВідео

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти