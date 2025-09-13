Змінили риторику: ISW оцінили, що тепер кажуть про навчання 'Захід-2025'

Раніше білоруські чиновники наголошували, що застосування ядерної зброї буде в центрі військових навчань.

https://glavred.net/war/izmenili-ritoriku-isw-ocenili-chto-teper-govoryat-ob-obucheniyah-zapad-2025-10697681.html Посилання скопійоване

Ядерна небезпека під навчань "Захід-2025" навряд чи буде підвищена / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 38 Брестська ДШБр

Що повідомили аналітики:

Навчання в Білорусі будуть зосереджені на застосуванні ядерної зброї

У Білорусі пом'ягшили свою риторику щодо навчань "Захід-2025"

Ймовірність ядерної ескалації низька

12 вересня країна-агресорка Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання під назвою "Захід-2025". Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували, чи буде ворог брязкати ядерною зброєю.

Вони зазначили, що РФ та Білорусь вперше з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році будуть проводити маневри такого рівня. Основним полігоном для відпрацювання завдань обрали 227-й загальновійськовий полігон у Борисові.

відео дня

Що планують відпрацьовувати під час навчань

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін на початку серпня 2025 року заявив, що навчання "Захід-2025" будуть зосереджені на застосуванні ядерної зброї та ракет "Орешник".

Це необхідно нібито для відповіді на мілітаризацію західних та північних кордонів Білорусі та в якості частини стратегічного стримування.

Як змінилася риторика у Білорусі щодо ядерної зброї

Аналітики зауважили, що білоруські чиновники значно пом'якшили свою риторику в останні дні. Зокрема генерал-лейтенант Олександр Вольфович заявив, що навчання мають мету "опрацювати питання, пов’язані із забезпеченням військової безпеки Союзної держави".

Що кажуть у Москві про відпрацювання застосування ядерної зброї

Речник Кремля Дмитро Пєсков неочікувано заявив, що будь-які відпрацювання не будуть "спрямовані проти когось". Тож в ISW оцінюють ймовірність ядерної ескалації під час маневрів в рамках навчань як низьку.

Як загрозу військових навчань в Білорусі оцінює експерт

Главред писав, що за словами ізраїльського військового оглядача Давида Шарпа, Росія хоч і продовжує лякати своїми військовими навчаннями "Захід-2025", та вони, ймовірно, не стануть новим поштовхом для посилення війни в Україні.

Військові навчання Захід-2025 - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Польща розміщує близько 40 тисяч військових уздовж кордонів з Білоруссю та Росією через загострення ситуації після масованого вторгнення дронів. Збільшення чисельності військ було очікуваним на тлі запланованих російських та білоруських військових навчань.

Окрім цього усі прикордонні переходи Польщі з Білоруссю закрили до подальшого повідомлення. Прикордонники натягують колючий дріт і встановлюють загороджувальні щити.

Головною причиною таких заходів стало, як зазначив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, проведення біля кордону "агресивних російсько-білоруських навчань "Запад".

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред