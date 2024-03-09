Війська Франції в Україні: у Парижі розкрили плани на найближчі місяці

Росія не повинна позначати Заходу будь-які червоні лінії, союзникам слід самим усе вирішувати між собою, сказав глава французького МЗС Стефан Сежурне.

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Франція не виключає перекидання своїх військ в Україну - французьке МЗС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Україна не просила Францію відправити війська. Втім, протягом наступних місяців нічого виключати не можна. Агресор Росія не повинна креслити країнам Заходу так звані червоні лінії. Про це заявив міністр закордонних справ Стефан Сежурне.

У матеріалі Politico йдеться про те, що Росія не повинна втручатися у справи європейських союзників.

"Не Росія повинна вказувати нам, як ми повинні допомагати Україні в найближчими місяцями або роками. Не Росія повинна організовувати те, як ми розгортаємо наші дії, або встановлювати червоні лінії. Ми повинні вирішувати це між собою", - зазначив дипломат.

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Також він додав, що не виключає відправки небойових військових місій в Україну. Може йтися про операції з розмінування.

Зокрема Сежурне неодноразово згадував про операції з розмінування як про можливість, кажучи, що це "може означати наявність певного персоналу, але не для того, щоб воювати".

"Україна не просить нас надіслати війська. Зараз Україна просить нас надіслати боєприпаси. Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці... (Це, - ред.) може означати наявність певного персоналу, але не для того, щоб воювати", - наголосив Стефан Сежурне.

Збройні сили Франції Згідно з даними Вікіпедії, Збройні сили Французької Республіки - формування Французької Республіки, створене для збройного захисту її інтересів і територій, зокрема й заморських. Загалом, Франція є однією з небагатьох країн, у складі збройних сил якої є майже повний спектр сучасних озброєнь і військової техніки власного виробництва - від стрілецької зброї до ударних атомних авіаносців (які, окрім Франції, мають лише США). Чисельність французької армії на 2022 рік становила 203 250 осіб.

Франція може відправити війська в Україну

Війська НАТО можуть перекинути в Україну, вважає президент Франції Еммануель Макрон. Він пообіцяв докласти необхідних зусиль для того, щоб російські окупанти не виграли війну.

Обговорення участі військ НАТО у війні в Україні - позитивний сигнал, сказав президент Володимир Зеленський. Гарант очікує, що обговорить цю ініціативу з Макроном у середині березня.

Ракет Taurus і військ ФРН в Україні поки що не буде, сказав міністр оборони Борис Пісторіус. Берлін, як і раніше, побоюється стати, мовляв, учасником війни з Росією.

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