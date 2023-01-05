"Чи не пізно Кремлю думати про Бога?": в Україні рознесли Путіна

У Міноборони додали, що за 10 місяців російської війни в Україні були знищені сотні українських церков.

Путін, Україна / Кремль, УНІАН

У Міністерстві оборони України відреагували на заяву глави Кремля про "припинення вогню" на Різдво.

Як написали в Twitter Міноборони, російський диктатор Володимир Путін пізно згадав про Бога, а його пропозиція встановити "тимчасове перемир'я" після 10 місяців війни виглядає недоречною.

"Цинізм. Агресор, який обстрілював мирні українські міста 24-25 грудня і в новорічну ніч, запропонував різдвяне "припинення вогню" 6-7 січня", - заявили в міністерстві.

У Міноборони додали, що за 10 місяців російської війни в Україні були знищені сотні українських церков.

"Чи не пізно Кремлю думати про Бога?",- підкреслили в Міноборони.

Що відомо про різдвяне "перемир'я"

Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту.

Як повідомляють у Кремлі, діяти нібито "припинення вогню" має з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Патріарх Кирил також закликав до "різдвяного перемир'я". На це вже відреагували в Офісі президента.

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