"Чи не пізно Кремлю думати про Бога?": в Україні рознесли Путіна

У Міністерстві оборони України відреагували на заяву глави Кремля про "припинення вогню" на Різдво.
Як написали в Twitter Міноборони, російський диктатор Володимир Путін пізно згадав про Бога, а його пропозиція встановити "тимчасове перемир'я" після 10 місяців війни виглядає недоречною.
"Цинізм. Агресор, який обстрілював мирні українські міста 24-25 грудня і в новорічну ніч, запропонував різдвяне "припинення вогню" 6-7 січня", - заявили в міністерстві.
У Міноборони додали, що за 10 місяців російської війни в Україні були знищені сотні українських церков.
"Чи не пізно Кремлю думати про Бога?",- підкреслили в Міноборони.
Що відомо про різдвяне "перемир'я"
Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту.
Як повідомляють у Кремлі, діяти нібито "припинення вогню" має з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.
Патріарх Кирил також закликав до "різдвяного перемир'я". На це вже відреагували в Офісі президента.
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