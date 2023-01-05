Подоляк розповів, чи вдарять росіяни по Україні під час 'різдвяного перемир'я'

Попри "перемир'я", росіяни можуть цинічно атакувати українську енергосистему певною кількістю "шахедів".

Подоляк розповів, чи вдарять росіяни по Україні на Різдво / УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські окупаційні війська можуть здійснити новий обстріл критичної інфраструктури України 6-7 січня – на Святвечір і Різдво за юліанським календарем.

Як зазначив Подоляк в ефірі 24 каналу, наша країна перебуває у стані війни, і українські свята – це "воєнні" свята. Україна демонструє, що попри все, вона це витримує. Він підкреслив, що наразі дуже важливо психологічно доводити світу, який вже давно б здався, що Україна все витримає.

"Усе, що відбувалося у новорічні свята, лише збільшило емоційну підтримку України. Останніми днями наші партнери роблять заяви, які демонструють, що вони ще більше на боці України. Вони ще більше розуміють, що треба закривати небо, ще більше говорять про постачання зброї", - зауважив радник глави ОП.

Він наголосив, що попри "перемир'я", росіяни можуть цинічно атакувати нашу енергосистему певною кількістю "шахедів". Або ж просто обстрілювати міста, зокрема Херсон та Харків, тому що там можна застосувати комплекси С-300 або ствольну артилерію.

"Адже крилатих ракет у Росії недостатньо, про це зараз говорить наша розвідка. А їхнє виробництво – маленьке. З Іраном поки що контракту на балістику немає, зокрема й через те, що світ продовжує тиснути на Тегеран", - зауважив Подоляк.

"Різдвяне перемир'я"

Нагадаємо, що 5 січня президент країни-агресора Володимир Путін зажадав від Міністра оборони РФ Сергія Шойгу ввести режим припинення вогню. Як повідомляється на сайті Кремля, Путін доручив ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню "по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ворог лише прикривається християнськими святами. Він підкреслив, що держава-агресор має негайно покинути територію України.

Президент США Джо Байден також не повірив у те, що Путін має намір "припинити вогонь". Він зазначив, що диктатор просто намагається знайти кисень.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, не варто сприймати слова про так зване "різдвяне перемир'я" серйозно. Він акцентував увагу на тому, що в цьому "односторонньому припиненні вогню" немає сенсу, так як РФ повністю ігнорує чітку формулу миру. Тим самим Кремль показує небажання дійсно домовлятися про мир.

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