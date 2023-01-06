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Заява Путіна про перемир'я - інформаційна операція: чого домагається диктатор - ISW

6 січня 2023, 06:50
Серед іншого, Путін закликав до припинення вогню, щоб представити Україну як непоступливу сторону, яка не бажає робити необхідні кроки для переговорів.
Путін і Шойгу
​ Володимир Путін зажадав від міністра оборони РФ Сергія Шойгу запровадити режим припинення вогню / сайт Кремля

Заява диктатора Володимира Путіна про те, що російські війська будуть дотримуватися припинення вогню в період з 6 по 7 січня є інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб завдати шкоди репутації України.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Путін міг домагатися 36-годинної паузи для російських військ, щоб дати їм можливість відпочити, відновити сили і переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критичних ділянках фронту.

"Така пауза непропорційно піде на користь російським військам і почне позбавляти ініціативу Україну", - вважають експерти ISW.

Можливо господар Кремля закликав до припинення вогню, щоб представити Україну як непоступливу сторону, яка не бажає робити необхідні кроки для переговорів.

"Це навмисна інформаційна тактика, яку раніше використовувала Росія", - зазначили аналітики.

При цьому в ISW додали, що припинення вогню вимагає часу для організації та здійснення. Спікер Кремля Дмитро Пєсков 14 грудня заявляв, що у Росії немає планів припинення вогню на православне Різдво, тому несподівана заява Путіна викликала здивування.

"Якби Путін серйозно ставився до релігійно мотивованого припинення вогню, у нього було б достатньо часу, щоб підготуватися до нього. Те, що Путін представляє як припинення вогню на релігійному ґрунті, додатково посилює ще одну подвійну російську інформаційну операцію, яка зображує Україну як країну, яка чинить тиск на релігійні групи, і позиціонує Путіна як істинного захисника християнської віри", - зазначили в ISW.

Заява Путіна про припинення вогню

5 січня президент країни-агресора Володимир Путін зажадав від міністра оборони РФ Сергія Шойгу запровадити режим припинення вогню. Зокрема, Путін доручив оголосити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню "по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія хоче використовуйте Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських військових на Донбасі та підібратися ближче до позицій ЗСУ.

У Міністерстві оборони України відреагували на заяву глави Кремля про "припинення вогню" на Різдво. Як написали в Twitter Міноборони, російський диктатор Володимир Путін пізно згадав про Бога, а його пропозиція встановити "тимчасове перемир'я" після 10 місяців війни виглядає недоречною.

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін вирішив не виконувати "наказ" "директора РФ" Володимира Путіна про "припинення вогню" на війні в Україні.

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