Війна в Україні це помста Путіна і чинів КДБ за тиху смерть імперії СРСР - The Economist

Війна в Україні це помста Путіна і чинів КБГ за тиху смерть імперії СРСР-The Economist / УНІАН

Путінське вторгнення в Україну - це запізніла помста старого апарату спецслужб СРСР за те, що він вважає 30 роками Приниження, відступу і поразки. Таку думку на сторінках британського видання The Economist висловив професор Кембриджського університету Домінік Лівен.

Наслідки краху радянської імперії, як зазвичай буває з імперіями, проявляються через покоління і більше. Наприклад, вихід Бангладеш зі складу Пакистану стався через 24 роки після деколонізації Британської Індії. Там постімперіалістичні конфлікти досі йдуть на території від Ірландії до Близького Сходу і Фіджі. Найгірший з них - це конфронтація Індії та Пакистану за Кашмір.

Втрата контролю над Україною стала особливою трагедією для російської еліти. Адже цей контроль був ключем до існування Росії як імперії.

"Первісна стратегія Путіна провалилася. Він, напевно, тепер спробує завоювати весь Донбас, а також шматок суші на півдні, щоб з'єднати його з Кримом. Якщо йому це вдасться, Україна ніколи не прийме такий новий кордон як основу для довгострокового миру. Смілива війна за незалежність проти вторгнення російського монстра зіграє центральну роль в українському національному міфі", ‒ підсумував професор Лівен.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ, незважаючи на чисельну і технічну перевагу російських окупантів, в середньому за добу завдає Росії набагато більше втрат, чим російська армія зазнала за всі вісім років боїв у межах Сирії. Саме про це говорить аналіз, який провели співробітники авторитетного британського видання The Economist.

"Комусь це може здатися дивним. На папері військовий бюджет України менший, ніж у міста - держави Сінгапуру", - зазначає він.

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